Bra kyllingsuppe med belgfrukt

Dette trenger du til kyllingkraft:

4 l vann

1 hel øko eller gårdskylling, alt.4 store lår (dette blir kjøtt til 2 middagsretter!)

2 store gulrøtter

1 stor gul løk

1 hvitløk

150 g sellerirot

5-6 hele sorte pepperkorn

1 laurbærblad

0,5 dl eddik

Urtekvast av en liten bunt friske urter (jeg brukte oregano og timian)

Del opp den hele kyllingen ved å skjære av lår, brystfileter og vinger. Legg delene i en stor gryte (10 liter). Hell 4 liter kaldt vann i gryta, slik at det dekker alle delene av kyllingen.



Ha i eddiken og la stå en time. Vask og kutt grønnsakene i store biter og legg dem oppi gryten. Hvitløken deles bare på tvers i to halvdeler uten skrelling. Løken tar du av det ytterste brune skallet på og deler i fire store båter.



Lag en urtekvast ved å knyte en hyssingbit omkring en god bunt (ca.2 cm i diameter av hver) med timian og oregano. Legg urtekvasten, pepperkorn og laurbærblad i gryten. Har du en urtepose,kan du også bruke den.

Ha grønnsaker, krydder og urter i gryta, kok opp og skum av det grå skummet som legger seg på toppen. La kraften få et nytt oppkok for så å trekke rett under kokepunktet i 2 timer. Ta opp kyllinglår og kyllingbryst fra gryten og la kraften trekke videre under lokk på svak varme i 12-24 timer. Sil kraften. Du kan oppbevare den i kjøleskap i 4-5 dager, eller den kan fryses.

Kyllingsuppe:

Dette trenger du til kyllingsuppe (5-6 pers):

4-500 gram kylling i passe store biter

3-4 fedd hvitløk, finhakket

8-10 sopp (jeg brukte aromasopp)

5 små gulrøtter; grovt revet eller kuttet i strimler

en hel brokkoli, kuttet i små buketter (stilken grovrives)

1 liten bit sellerirot kuttet i strimler (jeg brukte 100 g)

1 hel purreløk, delt i to på langs og skjært i skiver

2 dl bløtlagte og kokte byggryn / linser/ hvite bønner

friske urter til garnityr (eks. persille,oregano,timian)

Del opp kyllingen (fra kraftkokingen) eller 4-500 gram stekt eller kokt kylling i passe store biter. Rester av kylling eller kalkun egner seg også godt.

Surr hvitløk og skivet sopp, staver av gulrot, selleri og purreløk på middels varme i en jerngryte i litt smør i 3-5 minutter. Tilsett 1 liter kyllingkraft, buketter av brokkoli, kyllingbiter og byggryn/belgfrukt. Kok opp. Strø urtene over ved servering.

Strø urtene over like før servering.

Gratinerte bringebær med skjørost

Dette trenger du til 4 porsjoner:

Gratinerte bringebær med skjørost. Foto: Bra godt / TV 2

1 eske (x gram) norske frosne bringebær (evt. ferske i sesong)

1 vaniljestang, frøene

3 ss øko lønnesirup/akasiehonning

2 dl skjørost

1 dl granola (evt. hjemmelaget granola med kanel)

Forvarm ovnen til 210 grader.

Ha lønnesirupen/honningen i en bolle og rør vaniljefrøene inn i søtningen.



Ha bærene i bollen og bland godt så alle bærene blir søtet. Fordel bærene i 4 gratineringsskåler og stek dem i ovnen i 15 min.

Serveres varme med skjørost og granola.