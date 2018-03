Lørdag vant Alexander Rybak (31) Melodi Grand Prix med låten «That's how you write a song».

Han er dermed Norges håp i Eurovision Song Contest i Lisboa i Portugal i mai, ni år etter at han gikk helt til topps i samme konkurranse med låten «Fairytale».

Først nå har NRK annonsert hvordan seerstemmene mellom de fire semifinalistene var fordelt – og da viser det seg at Rybak hadde mer enn dobbelt så mange stemmer som andreplassen Rebecca (19).

Rybaks låt «That's How You Write a Song» fikk 306.393 seerstemmer, mens Rebecca med låten «Who We Are», fikk 123.504 stemmer.

– Hadde nok jublet mer

Alexander Rybak forteller til TV 2 at han trodde resultatet var mye jevnere. Han hadde ikke følelsen av at seieren var så overlegen.

– Hadde jeg visst at jeg vant med så mange stemmer, hadde jeg jublet litt mer på scenen. Men det føltes virkelig som at det var et close race, og det er jo kult at NRK holdt på spenningen – selv om det kostet meg noen grå hår, sier Alexander Rybak.

På tredjeplass kom Stella Mwangi (31) & Alexandra Rotan (21) med «You Got Me» med 29.784 stemmer, mens Aleksander Walmanns (32) låt «Talk to the Hand» tok en fjerdeplass med 7.927 stemmer.

Se vinnerintervjuet der Rybak mistet munn og mæle:

I første del av programmet kom halvparten av stemmene fra fagjuryer i Europa. Detaljer om hvordan fagjuryene stemte, vil ikke bli avslørt, melder NRK. I programmet fikk man kun vite favorittbidraget til hver av de ti fagjuryene. Fire av ti land kåret Rybak til sin favoritt: Russland, Tsjekkia, Estland og Makedonia.

Klatrer på bettinglistene

Mandag var siste frist for alle land å kunne sende inn sine bidrag til Eurovision, og det betyr at bettinglistene nå har laget en fullstendig oversikt over hvem de tror kommer til å vinne.

Norge ligger i skrivende stund på niendeplass på bettinglistene, ifølge Eurovision World.

Før lørdagens finale lå Norge på 22. plass, men da det ble klart at Rybak skal representere landet, klatret Norge på bettinglistene.

– Jeg tror at jeg rykker oppover listene fordi flere og flere forstår at min sang er laget spesielt for MGP-scenen. Og at selv om den ikke leder streaming- eller radio-listene, så gjør den seg bra på en scene, sier Rybak til TV 2.

Rebecca (19) om andreplassen: – Tapte mot en legende

– Hva tror du om dine vinnersjanser i Lisboa?

– Det har litt å gjøre med hvilke konkurrenter som gjør det bra på scenen, hvilket startnummer jeg får og så videre. Aller først må jeg konsentrere meg om semi-finalen. For straks man tenker «Det blir lett å komme til finalen», slapper man av og gjør det dårlig. Det vil jeg ikke. Jeg blir dritskuffa om jeg ikke får Norge til finalen, sier Rybak.

Skal endre på bidraget

Helt i toppen av bettinglistene ligger Israel, Estland og Tsjekkia. Sverige ligger på syvendeplass.

Fremover skal Rybak finpusse på det norske bidraget og gjøre det enda mer klart for det europeiske publikumet.

– Jeg skal være kreativ, som jeg alltid blir under press. Selv om nummeret mitt hadde mange kule detaljer i spektrum, er jeg sikker på at vi sammen finner enda flere slike detaljer, også som kan finpusses, sier han.