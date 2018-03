Det har vært stille fra Venstres statsråder etter Frp og Sylvi Listhaugs siste Facebook-provokasjon, hvor Frp mener Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Bakgrunnen er at Ap, sammen med fem andre partier på Stortinget, stemte mot et forslag fra Høyre og Frp om at justisminister Sylvi Listhaug og hennes departement skal få mandat til å frata mistenkte fremmedkrigere statsborgerskapet uten domstolsbehandling.

Det er altså bred enighet om at man skal kunne frata mistenkte fremmedkrigere statsborgerskapet, men uenigheten går på hvor vidt det er en domstol eller regjeringen som skal bestemme det.

Dette fører altså til at Sylvi Listhaug legger ut et bilde av IS-terrorister og skriver at Arbeiderpartiet er mer opptatt av terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet. Jeg tok meg selv i å ikke bli overrasket, da innlegget dukket opp i feeden min. Bare oppgitt.

Statsmininsterens respons var som forventet.

Hun nektet først å si hva hun selv mente.

– Jeg har sagt at den typen debatt er tøff. Den gjør Arbeiderpartiet mot oss, og den gjør Frp mot Arbeiderpartiet. Det får være en diskusjon mellom de to partiene, var statsministerens første reaksjon til TV 2.

Altså ikke noe hun skulle forholde seg til. Begge parter er like gode (!).

Etter å ha blitt presset gjennom helgen, innrømmet hun at Listhaugs ordbruk var over grensen for hva som var akseptabelt, uten at det fikk et fnugg av konsekvenser. Ingen beklagelse. Ingen sletting av Facebook-posten.

En forsiktig antydning om at det ikke er greit å beskylde andre partier for å støtte terrorister fikk altså holde. Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger slitt med autoriteten sin i møte med Sylvi Listhaugs offensive mediestrategi. Så også denne gangen.

Jeg må si jeg var mer spent på reaksjonen fra det ferske regjeringspartiet Venstre.



Sylvi Listhaugs retorikk var jo den største enkeltårsaken til at Venstre ikke gikk inn i regjering i forrige stortingsperiode.



Listhaugs utspill mot Ap rammer i like stor grad Venstre, og KrF, Senterpartiet, SV, De Grønne og Rødt. Alle stemte imot forslaget i Stortinget. Listhaug kunne like gjerne skrevet at «Venstre mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Hvordan reagerte Venstre-leder og kulturminister Trine skei Grande på sin statsrådkollega i Justisdepartementet? Nei, hun nøyde seg med å legge ut en Facebook-melding hvor hun omtaler Listhaugs utspill som «urimelig», og noen relativt forsiktige intervjuer om at man ikke skal snakke slikt om andre.

Under gårsdagens pressemøte foran regjeringens budsjettkonferanse, ønsket ikke Skei Grande å utdype dette mer. Hun hadde skrevet hva hun mente på Facebook. Det fikk holde.

Listhaug og Frps retorikk er visst til å leve med likevel for Venstres partileder. Det spørs om den er like lett å leve med for Venstres velgere.