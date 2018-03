Det er Bergs anke over siste fengsling som skal prøves i tingretten tirsdag.

Rettsmøtet skal starte klokka 10.40.

– Det er ikke noe stort håp om at han skal bli løslatt i dag. Men det er naturlig å utnytte alle muligheter i saken for å få mest mulig innsikt i hva som foregår. Jeg tror Frode Berg kommer til å benytte alle muligheter han får, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til VG rett før rettsmøtet holder til.

Ilja Novikov, som er Bergs russiske forsvarer, skriver på Facebook at rettsmøte trolig vil gå for lukkede dører, men at kjennelsen vil bli offentlig.

Risnes sier at også Berg er realistisk med tanke på at han mest trolig ikke blir løslatt fra varetekt.

Frode Berg (62) har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet mistenkt for spionasje 5. desember i fjor. Foreløpig er Berg varetektsfengslet i Russland fram til 5. mai.

Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde da på seg 3.000 euro i kontanter.

FSB mener 62-åringen har spionert på vegne av norsk etterretning.

NTB