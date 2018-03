Da hun var liten, var hennes største ønske å bli danser. Så fikk hun en nedslående beskjed. Ann-Viktoria ble diagnostisert med skoliose – en ryggsykdom som gjør ryggen skjev.

I Ann-Viktorias tilfelle var ryggen formet som en S og innebar sterke smerter. Dansen var det bare å slutte med.

I slutten av tenårene ønsket hun å bli med i militæret. Nok en gang måtte hun innse nederlaget.

– Jeg hadde trent mye. Det var den store drømmen. Så kom dagen jeg skulle melde meg inn, og da fikk jeg til svar med en gang at de ikke ville ha meg med.

– Det er jo kanskje ikke så rart, i og med at jeg måtte huke av for at jeg var «annet handikappet», fortalte 22-åringen første gang hun var i studio i «Samme tid neste år».

– Vær åpen

Men ett ønske nektet hun å la ryggen sette en stopper for. Og gjennom «Samme tid neste år» fikk seerne se at Ann-Viktoria kapret drømmejobben som badevakt i Kristiansand Dyrepark sommeren 2017 – sykdommen til tross.

PÅ JOBB: Ann-Viktoria på jobb i Dyreparken. Foto: privat

– Da jeg søkte om jobb i Dyreparken, satt jeg lenge og vurderte om jeg skulle fortelle om ryggen. Ja, det er vanskelig å oppgi at man har et handikap når det kan hindre deg i å få jobben. Men da tenker jeg: «Går det ikke, har man i alle fall prøvd», forteller hun til TV 2.

22-åringen er svært glad for at hun var åpen om sykdommen fra start.

– Det anbefaler jeg alle! Det gjør ting så mye lettere på jobb, sier hun.

Hun setter umåtelig stor pris på måten dyreparken har håndtert situasjonen.

– De tilpasser alt for meg, så ryggen min stopper meg ikke lenger! Å, jeg blir helt rørt når jeg snakker om det. Det er så fint av dem, sier Ann-Viktoria entusiastisk.

Ann-Viktoria ble også kåret til «Årets sesongarbeider» og fikk lovnad om sommerjobb i 2018 også.

Risikabel operasjon

Da TV 2 tok kontakt med Ann-Viktoria i høst, var hun i tvil om hun kunne jobbe i dyreparken til sommeren. Smertene i ryggen var blitt verre, og bare en svært risikabel operasjon kan kurere ryggen hennes.

– Det er veldig stor risiko for at man skal bli lam. Det er faktisk 50 prosent sjanse for å bli lam fra halsen og ned. Man vil ikke ta en så stor operasjon, men nå har jeg så mye vondt at jeg er desperat etter å gjøre noe som hjelper, sa hun til TV 2 den gang.

I dag venter hun fortsatt på en avgjørelse fra legene på om hun kan ta operasjonen.

– Til nå har jeg vært på mange ulike undersøkelser, både røntgen, MR og hos lungespesialist, slik at vi har kartlagt all risiko før avgjørelsen tas.

Men siden ventetiden er om lag ett år for en slik operasjon, får hun jobbet i Kristiansand Dyrepark denne sommeren også.

Forfremmet

Denne gangen med en litt gjevere stillingsbeskrivelse enn i fjor.

– Jeg har fått en forfremmelse! Nå blir jeg assisterende leder for badeland i sommer, sier Ann-Viktoria sprudlende.

I studio høsten 2017 var Ann-Viktoria fast bestemt på at hun skulle stige i gradene.

– Jeg advarte dem jo da jeg satt i studio. Da sa jeg at nå skal jeg bare klatre meg oppover i systemet og bli leder, sier hun spøkefullt og bryter ut i latter.

Selv om Ann-Viktoria har mye vondt og vet at hun kanskje må gjennom den operasjonen, forsøker hun å skyve de tunge tankene fra seg.

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på det. Jeg får bare ta det som det kommer. Akkurat nå gleder jeg meg bare til å jobbe i Dyreparken igjen. Jeg gleder meg like mye som et barn som vil se Sabeltann komme seilende inn med skuta!

