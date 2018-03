Stephani Clifford, bedre kjent for noen som pornostjernen Stormy Daniels, tilbyr seg nå å betale tilbake 130.000 dollar som hun fikk av USAs president Donald Trumps advokat i 2016.

– Dette er et ekstremt godt tilbud. Det gjør det mulig for det amerikanske folket å avgjøre hvem som forteller sannheten, etter å ha fått høre begge sider, sier hennes advokat, Michael Avenatti, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Clifford har hevdet at hun hadde et forhold til Trump i 2006 som varte i flere måneder.



Under valgkampen i 2016 fikk hun penger fra Trumps personlige advokat, Michael Cohen, noe sistnevnte også har innrømmet.



Cohen har ikke sagt hvorfor pengene ble betalt, men Clifford hevder pengene var en del av en fortrolighetsavtale. Den skulle sikre at hun ikke skulle fortelle noe om forholdet til presidenten. Trump selv har nektet for å ha hatt et forhold til pornostjernen.

«Tekstmeldinger, fotografier og videoer»

Hun har sammen med advokaten sin gitt Trump og hans advokater frist til torsdag med å svare på tilbudet. Deretter skal pengene bli overført fredag.

Etter at pengene er tilbakebetalt, skal Clifford ifølge brevet som er sendt til Cohen ha lov til å fortelle åpent om forholdet til presidenten, og forsøkene på å få henne til å være stille om dette.

I tillegg skal Clifford ha mulighet til å «publisere tekstmeldinger, fotografier og/eller videoer relatert til presidenten som hun kan ha, uten fare for gjengjeldelse og/eller juridisk erstatningsansvar», heter det i brevet fra Avenatti.

I tillegg må Trump og advokaten love at de ikke forsøker å blokkere publiseringen av et intervju pornostjernen har gjort med programmet «60 minutes» i forrige uke.

Hadde sex ved én anledning

Clifford saksøkte også Trump i forrige uke, der hun hevder at fortrolighetsavtalen er ugyldig fordi Donald Trump ikke har underskrevet personlig.

I søksmålet kommer det også frem at de to skal ha møttes i Lake Tahoe i Nevada og i Beverly Hills i California. Clifford har hevdet at de to hadde sex ved en anledning, og senere et platonisk forhold, ifølge nyhetsbyrået AP.

Donald Trump giftet seg med sin nåværende kone, Melania Trump, i 2005. Verken Michael Cohen eller Det hvite hus har ønsket å kommentere opplysningene til Reuters.