Mens de aller fleste mobilkundene kan ringe så mye de orker innen EU og EØS uten at det koster en krone, begynner taksameteret å løpe om man skal ringe politiet.

Politiets femsifrede nummer 02800 regnes nemlig som et spesialnummer med egen takst. Hvor mye det koster å ringe politiet, kommer an på hvilken mobiloperatør og hvilket abonnement du har. Prisen kan komme opp i 2,99 kroner per minutt.

Seksjonssjef Asbjørn Rønnestad i Politidirektoratet uttalte til TV 2 tidligere denne måneden at han ser en risiko for at politiet kan gå glipp av tips på grunn av kostnaden ved å ringe 02800.

– Urimelig

Frps forbrukerpolitiske talskvinne Silje Hjemdal tok opp saken i Stortinget. Hjemdal stilte 9. mars spørsmål til daværende justisminister Sylvi Listhaug (Frp) om statsråden vil medvirke til at politiets telefontjeneste prises slik at det ikke hindrer folk fra å foreta nødvendige oppringninger.

– Hvis man tar kontakt med politiet for å tipse om mulige ulovlige forhold, er det urimelig at man skal måtte betale for dette, påpeker Hjemdal i sitt spørsmål.

UAKSEPTABELT: Frps Silje Hjemdal mener det er uakseptabelt at det skal koste penger å kontakte det offentlige. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Hun mener det offentlige må gå foran med et godt eksempel og slutte med dyre spesialnummer.

– Det er uakseptabelt at nordmenn må bruke store summer for å få hjelp og bistand enten det er hos kommunen, sykehuset eller politiet. Frp mener det er en selvfølge at det skal være gratis å ringe kundeservice hos det offentlige. Det er en tjeneste som folk er helt avhengig av, og da er det urimelig at man må betale opp til 2,99 kroner i minuttet, uttaler Hjemdal til TV 2.

Skal finne alternative løsninger

16. mars - fire dager før hun gikk av som justisminister - svarte Listhaug på Hjemdal sitt spørsmål.

– Politidirektoratet ønsker at befolkningen skal kunne henvende seg til politiet på enklest og effektiv måte. Politidirektoratet har imidlertidig ikke noen direkte påvirkning på hvordan samtaler til 02800 prises, sier Listhaug.

Hun sier dog at politidirektoratet er i dialog med teleleverandøren og nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å finne alternative løsninger for politiets telefontjeneste. Hun påpeker også at det fram til den tid er mulig å kontakte hvert enkelt politidistrikt gratis via deres vanlige, åttesifrede nummer, som finnes på politiets nettsider.

Hjemdal er glad for at Listhaug minner om at det er mulig å bruke politidistriktenes åttesifrede numre, og synes det er lovende at politidirektoratet jobber med å finne løsninger.

– Her har ministeren gått foran som et godt eksempel. Jeg anbefaler andre offentlige etater til å gjøre det samme og ta tak i dette, sier hun.

– Jeg kommer til å oppfordre ministre, men også fylkes- og kommunepolitikere til å ta tak i dette.

– Ulogisk

Frp-politikeren mener det ikke er logisk at teleoperatørene skal tjene penger på folk som tipser politiet eller trenger helsebistand.

– Jeg vil imidlertid minne om at dette gjelder mange tilfeller, ikke bare politiets nummer, legger hun til.

SKAL IKKE VÆRE DYRT Å RINGE POLITIET: Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet mener det offentlige bør slutte med spesialnummer. Foto: Ole Walter Jacobsen/Forbrukerrådet

Forbrukerrådet har lenge vært kritisk til at offentlige etater holder seg med kostbare spesialnummer.

– Etter at private aktører fikk marsjordre, mener vi det er naturlig at det offentlige følger etter. Hovedbudskapet er at det ikke skal være dyrt å ta kontakt med politi, sykehus eller andre offentlige instanser, sa Forbrukerrådets fagdirektør Anne Kristin Vie til TV 2 i begynnelsen av mars.

Det er blitt forbudt for private aktører å bruke femsifrede nummer til kundeservice, men regelen omfatter ikke offentlige etater. Likevel har flere kommuner og sykehus sluttet med spesialnummer etter at næringslivet fikk marsjordre.