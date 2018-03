Se alle semifinalene direkte på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo!



De åtte trenerne for sluttspill-lagene fikk to spørsmål hver:



1. Hvordan tror du semifinalene ender?

2. Hvem vinner «bøtta»?

Slik svarte de:



Fredrik Söderström - Storhamar:

1. Jeg har både tro og håp om at vi skal ta oss til finalen. Men vi er fullt klar over at det kommer til å bli knallhardt. Jeg tror det blir sju kamper i begge semifinaleseriene. Vi har stor respekt for Frisk Asker, men jeg har tro på at vi skal klare det til slutt. Men det kommer til å bli veldig tøft.



Kampene mellom Sparta og Lillehammer tror jeg kommer til å bli høyintensive. De har vært «i tottene» på hverandre ved flere anledninger tidligere i sesongen. Jeg tror Sparta vinner til slutt, men jeg tror det blir sju kamper også der.

2. Vi går selvfølgelig for den, det ville være dumt å si noe annet. Men nå står vi igjen med de fire beste lagene som har hatt tøffe kamper gjennom hele sesongen. Jeg har tro på mine spillere og ser dem på trening hver dag og det ville være feigt å si noe annet enn at vi skal vinne. Men det kommer til å bli knallhardt hele veien frem uansett hvem som vinner.





Sjur Robert Nilsen - Sparta:

1. Jeg tror det blir veldig jevnt. Kan være tilfeldigheter eller små ting som avgjør. Jeg tror mitt eget lag Sparta går til finale. Så får andre tippe hvem som vinner den andre serien. Men det er mer åpent enn folk kanskje tror. Storhamar er favoritt til å slå Frisk Asker, men sluttspill er noe helt annet. Der kan alt skje.



2. Vi har først fokus på semifinaleserien her i Sparta. Vi skal krige og gjøre alt vi kan for å komme oss videre. Når man har gått hele veien gjennom kvartfinale- og semifinale-serien er det mye som kan skje som har påvirkning i en finaleserie. Skadesituasjon, bredde i troppen osv. vil være helt avgjørende.

Mikael Kvarnström - Lillehammer:

1. Serien mellom oss og Sparta kommer til å bli tøff og jevn. Om vi ser på resultatene i grunnspillet var det utrolig jevnt med OT i flere kamper. Her vil det være små marginer. Jeg har selvsagt tro på mitt eget lag og har fullt fokus på fredagens kamp. Derfor har jeg ingen anelse om den andre semifinalen. Legger ingen energi eller tanker i den. Vi har fullt fokus på eget lag og våre egne kamper.

2. Som jeg sa er vårt fokus akkurat nå kun på kampen på fredag. Men når man er i en semifinale så sikter man selvsagt så høyt man kan og jeg ville selvsagt aldri svart noen andre enn mitt eget lag.



Sune Bergman - Frisk Asker:

1. Det blir to jevne semier, tror jeg. Som jeg liker å si så har har «Real Hamar», som i Storhamar, kjøpt inn en rekke gode spillere og de har gjort det veldig bra. Og har også økonomien til det der oppe. Som for eks. med Jacob Berglund som ble hentet inn nylig og som kanskje var den beste spilleren i Norge sist han var her. De er store favoritter så vi må overraske og den sjansen har vi.



I den andre semifinaleserien er det to jevne lag som møtes. Men jeg tror Lillehammer trekker det lengste strået. Toppnivået deres er bedre enn Sparta sitt.



2. Vi slår nedenfra og vinner. Hadde vi ikke trodd på det hadde det ikke gitt noen mening å spille. Da kunne vi like godt lagt ned.



Roy Johansen - Vålerenga:

1. Jeg tror Storhamar og Sparta vinner de to semifinalene. Storhamar har fire rekker og den bredeste troppen og vil profitere på det. Frisk jobber hardt og har en god målvakt men har ikke den samme bredden i troppen og det tror jeg blir utslagsgivende. Sparta har også en bredere stall enn Lillehammer og når det er kamper annenhver dag kan de bruke flere spillere og har flere strenger å spille på. For Lillehammer hviler mye på importspillerne og over en slik lang serie som kan gå til sju kamper, så er nok Sparta bedre forberedt og har bedre forutsetninger.



2. Storhamar er favoritter. De har det beste laget på papiret og har vært suverene i serien og så langt i sluttspillet. Jeg tror også de drar det i land til slutt.



Pål Gulbrandsen - Stavanger Oilers:

1. Jeg tror de blir jevne. I forhold til serien Storhamar - Frisk så har Asker spilt utrolig bra forsvarspill mot oss. I tillegg har de en god keeper. Jeg tror det blir jevnere enn folk tror. Men Storhamar ser ut som vi gjorde i fjor. God selvtillit, mange rekker å spille på og god balanse i laget. Jeg holder dem som favoritter til å gå videre. Storhamar har flere kort å spille på fremover enn Frisk og har veldig gode spillere som kan bli avgjørene i for eks. Robin Dahlstrøm, Steffen Thoresen og Martin Rønnild. Samtidig har de fått tilbake Jacob Berglund og har mye gode ferdigheter fremover. En bra miks av spillere som spiller og spillere som skaper energi og rom. Bredden til Storhamar blir avgjørende. De går til finale.



Mellom Sparta og Lillehammer tror jeg det blir helt åpent. Lillehammer har masse ferdigheter i laget sitt og har det beste powerplayet i ligaen. Sparta på toppnivå er «gufne». Jeg tror Lillehammer kan ta seg til finalen. Men det er nesten umulig å si på forhånd. Powerplayet til Lillehammer kan bli det avgjørende. Men det kan også Sparta sin hjemmebanefordel bli ettersom jeg tror at denne serien fort kan gå til sju kamper. Dette er helt åpent, men Lillehammer har det lille ekstra fremover. Jeg tror altså at det blir Mjøs-derby i finalen om jeg må tippe. Men samtidig tror jeg at Sparta føler de har en skikkelig god mulighet til å gå videre. Da må de i så fall stenge blant annet powerplayet til Lillehammer.



2. Jeg tror Storhamar vinner finalen og blir mestere. Som jeg nevnte minner de om hvordan vi så ut i fjor. Laget er godt bygget opp, de er godt organsiert og godt besatt på alle plasser. Så de blir for sterke og tar «byttå» i år.



David Livingston - Manglerud Star:

1. Storhamar er det sterkeste laget og tar seg til finale. De har vist hele sesongen at de er det beste laget i Norge. I tillegg har de en god og bred stall til alle kampene i semifinalene og finalene. Jeg tror det blir en veldig interessant og underholdene semifinaleserie mellom Sparta og Lillehammer. Begge lag har gode importer som scorer mål og spiller veldig bra. Så dette tror jeg blir jevnt og veldig moro å se på. Jeg tror Sparta tar seg til finalen til slutt pga. hjemmefordelen, men disse lagene er veldig jevne.



2. Storhamar vinner NM-sluttspillet i år. De har som sagt vist hele sesongen at de er det beste laget. Men samtidig kan alt skje i sluttspillet. Men så lenge de unngår for mye skader så tror jeg at de vinner. Og jeg tror at finaleserien også kommer til å bli artig og underholdende.



Kenneth Larsen - Lørenskog:

1. Jeg tror Lillehammer slår Sparta og tar seg til finale. Men det kommer til å være utrolig jevnt. Jeg sier 51/49% i favør Lillehammer. Jeg tror L.I.K.-målvakt Bengtsberg blir den avgjørende faktoren. I den andre semifinaleserien tror jeg Storhamar slår Frisk Asker og tar seg til finalen.



2. Jeg tror det blir Storhamar og blir svært overrasket om det blir noen andre lag enn dem som tar «bøtta».