Med den siste tids utvikling i boligmarkedet, mener flere at markedet kan friskmeldes etter høstens nedbremsing.

I Oslo har meglere meldt om større interesse enn på lenge, og økt pågang på visninger og i budrunder.

– Nå ser vi at boligmarkedet fungerer godt. Selgerne får prisene som gjør at de vil selge, og kjøperne får kjøpt. Omsetningen er høyere enn lenge ved begynnelsen av 2018, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

– Vi opplevde i 2017 at vi kom fra usunt høye prisnivåer. De nye boliglånsforskriftene utløste en korreksjon, da færre fikk låne så mye som før. Det endret også forventningene i markedet, forklarer han.

– Ikke kjøp dette

Eikas sjefsøkonom, Jan Ludvig Andreassen, er ikke like villig til å skrive ut friskmelding til boligmarkedet. Han mener nyboligmarkedet fortsatt henger langt etter.

– Bruktboligmarkedet ser ut til å justeres til normale omsetningsnivåer. Men det blir i hele Norge bygget for mye nye leiligheter som er for dyre, mener han.

– Utbudet av nye, dyre leiligheter kommer også i en situasjon hvor befolkningsveksten er kraftig på vei ned, fortsetter han.

Andreassen mener derfor det kan være ulønnsomt å investere i nybolig det kommende året.

– Det er snakk om store beløp og dårlig salg i årets to første måneder. Det er derfor naturlig å tenke seg at man får en prisnedgang her, sier han.

Mener folk ikke vil ha nybygg

I høst stupte nybyggsalget, og flere utbygger utsatte planlagte prosjekter. Salget av nye boliger var 33 prosent lavere i august i 2017 enn i 2016 på samme tid.

Sjefsøkonomen tror entreprenører og byggherrer bommer når det bygges leiligheter i stort omfang.

– Det blir ikke bygget nok rekkehus og eneboliger, som er det folk vil ha. Myndighetene vil at folk skal bo i blokker, og har vært lite villig til å frigi arealet det krever, mener han.

Tror byggingen bremses

Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund tror imidlertid at nyboligbyggingen til en viss grad vil justere seg på egenhånd.

– Det er en tendens til at de bygges ujevnt over tid. Men jeg tror markedet vil gjøre at det settes i gang færre prosjekter og at prosjekter utsettes. Slik vil man få en lavere byggeaktivitet, sier han.

Geving tror imidlertid at det byggingen kan ha vanskelig å justere seg dersom etterspørselen igjen øker.

– Om to til tre år kan vi nok se en for lav tilbudsside igjen. Det er problematisk at man ikke klarer å ha en jevnere bygging, sier han.