I kortet blir oldemoren kalt både «skitne, gamle hore» og «bitch», og kortet blir avsluttet med dette: «Sug de hårete ballene mine».

Hopkins fikk ifølge Mirror sjokk da hun leste hva som stod på kortet, som opprinnelig var blitt skrevet av datteren Mandy.

Mandy hadde skrevet «Til den beste moren i verden. Jeg elsker deg høyt» i anledning morsdagen i Storbritannia, som var søndag 11. mars.

Ordet «elsker» var blitt skriblet over, og erstatter med «hater».

– Jeg er så sjokkert, at jeg ikke har klart å lese hele kortet, sier Dorothy til nettstedet.

85-åringen er skråsikker på at en ansatt i det britiske postverket Royal Mail har tuklet med kortet, og skrevet dette:

«Jeg vil dra tilbake til fødehullet mitt. Spre dem, du skitne, gamle hore. Fra 'the lounge' sorteringsterminal. Beste mamma i verden. Hater deg mye. Mandy. Din hore. Slikk de hårete ballene mine, bitch».

«GOD MORSDAG!»: Slik ser kortet Dorothy Hopkins fikk ut. Foto: INS News Service

Fikk åpnet kort på døra

Da Dorothy fikk kortet levert på døra, bar det preg av å ha vært åpnet.

– Det er en skam. Hvis dette var en spøk, var det en forferdelig en, og den har gjort meg utrolig opprørt. Jeg har seks barn, åtte barnebarn og 14 oldebarn, og jeg ble utrolig glad da jeg fikk seks morsdagskort. Jeg kan bare henge opp fem av dem siden Mandys kort var ødelagt, sier hun.

85-åringen forteller at hun kontaktet politiet etter å ha fått kortet, og at en representant fra Royal Mail deretter tok kontakt med henne.

– Det må ha vært noen på postsentralen som åpnet kortet og skrev den forferdelige beskjeden, sier hun.

Mistet nattesøvnen

Dorothy forteller at Mandy sendte kortet fra en postboks fra Dorchester i Dorset fredag, og at hun tror at kortet var innom sorteringsterminalen i Reading før det ble levert lørdag morgen.

– Hele episoden har kastet en mørk skygge over morsdagen. Det var kanskje en spøk, men det var ikke morsomt og veldig urovekkende. Jeg sov ikke i går natt fordi jeg var bekymret, sier Dorothy.

Royal Mail sier til Mirror at de nå undersøker hva som har skjedd.

– Vi er lei oss for dette og for den forståelige vanskeligheten som har oppstått for Hopkins. Vi undersøker nå hva som har skjedd, sier en talsmann.