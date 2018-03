En åtte år gammel gutt som har vært savnet i nærmere to uker er funnet død i Spania.

Gabriel Cruz ble funnet i bilen til farens kjæreste på søndag, skriver .

Kvinnen, Ana Julia Quezada (43), er pågrepet av politiet.

– Denne morgenen stoppet spansk politi partneren til Gabriels far, mens hun transporterte liket av den lille gutten i bagasjerommet på en bil, sier innenriksministeren Juan Ignacio Zodio, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ifølge den spanske avisen El Periódico viser obduksjon av gutten at han døde av kvelning. Video fra pågripelsen viser at Quezada nekter for å være innblandet i stesønnens død.

Lette intenst

SAVNET: Gabriel var savnet siden 27. februar. Nå er han funnet død. Foto: ProteccionCivilEjido/Twitter

Åtteåringen ble sist sett i live i den lille byen Las Hortichuelas sør i Spania 27. februar. Da skulle han til en nabo for å leke, men kom aldri hjem igjen. De påfølgende dagene har politiet og frivillige lett intenst etter gutten.

Ifølge BBC har over 4.000 frivillige og politi deltatt i leteaksjonen.

Guttens foreldre, som er separert, har gitt flere følelsesladde intervjuer underveis i leteaksjonen. Også den pågrepne stemoren har deltatt aktivt i letingen.

Krever dødsstraff

Saken har vakt stor harme i Spania. Nå mener flere at man burde gjeninnføre dødsstraff for å straffe den som har tatt livet av Gabriel.

Søndag kveld samlet flere demonstranter seg utenfor politistasjonen i Almeria, hvor de klappet i hendene og ropte «dødsstraff», skriver Sky News.

Dødsstraff ble avviklet i Spania i 1978.

PÅGREPET: Gabriels far, Angel Cruz, og kjæresten Ana Quezada har deltatt aktivt i letingen. Nå er Quezada pågrepet. Foto: EPA/Chema Artero

Undersøker eldre sak

Ifølge BBC undersøker også politiet en eldre sak hvor Quezada var innblandet.

I 1996 døde Quezadas fire år gamle datter i den spanske byen Burgos. Jenta falt ut av et vindu, og man konkluderte den gang med at dødsfallet var en ulykke.

Spansk politi etterforsker nå Gabriels dødsfall med stor intensitet. Ifølge El Paìs ble Quezada mandag tatt med tilbake til stedet hvor politiet mente hun gjemte liket av åtteåringen.