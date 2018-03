Se intervjuet som skapte latter i TV 2s Premier League-studio i videovinduet!

Da Stoke-manager Paul Lambert kastet innpå Peter Crouch i andre omgang på jakt etter mål, kalte Manchester City-sjef Pep Guardiola bort Vincent Kompany.

Etter kampen kunne Manchester City-kapteinen avsløre hva manageren sa, og forklaringen fikk belgieren til å flire godt.

– Han har ikke vært i Premier League så lenge, så han prøvde å forklare meg hva Peter Crouch kom til å gjøre. Jeg hadde allerede en god anelse, innlegg på bakre stolpe og kjempe om andreballer. Det var også for å gi noen beskjeder til de andre spillerne også, sier han.

Den høye Stoke-spissen kunne imidlertid ikke gjøre noe med serieleder Manchester City, som vant 2-0 etter to scoringer av David Silva.

– Jeg vet ikke om Kompany var seriøs, men jeg tror han var det. Kompany vet hva Crouch kommer med. Kompany fant det opplagt at det ville bety lange baller mot Crouch. De lo ikke under kampen, men de gjorde det etter, for han visste hva som ville skje, sier TV 2s ekspert Trevor Morley.

Ingen spillere i Premier League-historien har flere mål med hodet enn Crouch. Den tidligere Portsmouth-, Southampton-, Liverpool- og Tottenham-spissen står med hele 39 mål etter heading.

– Det er ingen tvil om hva som skjer med Crouch på banen. Manchester City fikser det også greit. Jeg tror han hadde bedre erfaring med det enn Guardiola, sier TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller og ler.

Manchester City leder Premier League med hele 16 poeng ned til byrival Manchester United. De lyseblå har allerede vunnet Ligacupen og er videre til kvartfinale i Mesterligaen.