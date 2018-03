Se sammendrag av kampen som var nådestøtet for Pellegrino i videovinduet!

Southampton bekrefter at de har kvittet seg med manager Mauricio Pellegrino.

– Det er ikke overraskende, men det er ulikt Southampton å sparke en manager på den måten. De er desperate nå. De må ha en reaksjon, og da forventer man en annen fotball. Det blir spennende å se hvem de får inn, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

Klubbledelsen fikk nok etter at Southampton gikk på et stygt 0-3-tap borte mot Newcastle lørdag. Southampton ligger nå helt nede på 17. plass, kun ett poeng over nedrykksstreken.

– Klubben vil nå se etter en lagledelse så raskt som mulig. Søket etter en erstatter har allerede startet, skriver Southampton i bekreftelsen.

Mauricio Pellegrino tok over for sparkede Claude Puel før denne sesongen. Argentineren kom da fra en god sesong med La Liga-klubben Alavés.

Assistentmanager Carlos Compagnucci og assisterende førstelagstrener Xavier Tamarit slår følge med Pellegrino.

Southampton møter Wigan i FA-cupens kvartfinale søndag.