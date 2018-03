2. mars ble 39 år gamle Anthony Stephan House drept i en eksplosjon i Austin i Texas.

Mandag melder politiet om ytterligere to eksplosjoner i den amerikanske byen, skriver ABC News.

Politiet opplyser at innbyggere i byen har funnet pakker rett utenfor døren til huset sitt, og at pakkene har eksplodert idet de blir tatt med inn i huset og åpnet.

To døde

Mandag morgen ble en 17 år gammel gutt drept og kvinne i 40-årene skadet da de åpnet en pakke som dukket opp på døren.

Noen timer senere ble en 75 år gammel kvinne skadet i en lignende hendelse. 75-åringens skader beskrives som livstruende.

Politisjef i Austin, Brian Manley, forteller om politiets etterforskning av eksplosjonene i byen. Foto: Sergio Flores / Reuters

Da Anthony Stephan House ble drept for ti dager siden, var det også etter at han fant en pakke utenfor huset sitt som eksploderte da han tok den med inn i huset.

Etterforsker bredt

Politiet i Austin tror det finnes en sammenheng mellom hendelsene.

– Eksplosjonene mandag er veldig like det som skjedde 2. mars. Også da var offeret ute tidlig på dagen og hentet en pakke utenfor døren som eksploderte. Bevisene vi har samlet gjør at vi tror hendelsene er knyttet til hverandre, sier politisjefen i Austin, Brian Manley.

Manley vil av hensyn til etterforskningen ikke avsløre detaljer om hvordan pakkene ser ut. Han sier politiet foreløpig holder alle muligheter åpne når det gjelder hva som er bakgrunnen for angrepene.

FBI er blant etatene som hjelper det lokale politiet i etterforskningen av de eksplosive pakkene. Foto: Sergio Flores / Reuters

– Det er viktig at lokalsamfunnet sier ifra hvis de vet noe. Vi jobber sammen med ulike etater, som ATF, FBI og posten for å komme til bunns i hva som foregår.

Politiet: – Følg med!

Politisjefen oppfordrer innbyggerne i Austin til å være oppmerksomme, samtidig som han ikke vil at de skal altfor bekymret. Han sier eksplosivene hittil har vært pakket inn i pappesker, men at han ikke vil legge noen begrensninger for hva slags pakker som kan være farlige.

– Pakkene kan komme i mange former. Hvis en pakke som på en eller annen måte virker mistenkelig kommer til huset ditt, ring politiet, sier Manley.

Alle ofrene har minoritetsbakgrunn, og politiet utelukker ikke at det kan dreie seg om hatkriminalitet.