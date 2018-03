Alexander Stöckl har hatt eventyrlig suksess det siste året. I et intervju med TV 2 tar han nå et oppgjør med holdningen til hoppsporten i enkelte kretser i Ski-Norge. Blant annet reagerer han på at Raw Air ikke ble promotert som et eget arrangement under Holmekollen-festivalen i helgen.

– Hopp er en del av skifestivalen, men det er ikke alle som erkjenner verdien av hopparrangement med tanke på internasjonale TV-penger som kommer inn. Hopp har større verdi enn kombinert og langrenn. Men i byen ble ikke Raw Air promotert. Det var kun plakater for hele skifestivalen, sier Stöckl.

– Langrenn verdt 10 prosent av hopp

Han tror han forstår grunnen til at det er slik.

– Norge er en langrennsnasjon - men kanskje derfor er det viktig å fremme hopp litt mer i denne sammenhengen at hopp er noe fantastisk også. Og da er det viktig at alle i systemet skjønner verdien av et hopparrangement.

Østerrikeren sier at han ikke kjenner de nøyaktige tallene i Norge, men at hopp er den grenen som er mest verdt for skiforbundet når det snakkes om internasjonale TV-rettigheter.

– Si at verdien av et hopprenn er 100 prosent, langrenn er 10 prosent av dette. Mens alpint er 65 prosent. Så det vil si at et hopparrangement har ekstremt stor verdi for hele forbundet. Og hvis Raw Air blir en bra turnering som over tid får en viss tradisjon, for eksempel slik som hoppuka, så øker verdien enda mer med tanke på TV penger. Og da kan det bli en fantastisk støtte for Norges Skiforbund i vanskelige tider i framtiden.

– Hvem er det som ikke forstår dette?

– Skipresidenten er tydelig på dette. Han forstår det og sier til meg at det er viktig at vi investerer i dette. Men jeg opplever nok at ikke alle i forbundet og alle i ski-Norge har skjønt verdien kommer alle til gode av dette arrangementet. I Norge er det flest som ser på langrenn. Mens i utlandet er det omvendt. Da er hopp desidert størst med tanke på TV-seere, og det har noe å si rundt markedsverdi. Mens langrenn er ikke sett på som en så stor idrett. Sånn er det bare. Og det synes jeg må synliggjøres og kommuniseres bedre i forbundet, og hele ski-Norge.

– Så ditt hjertesukk er at folk som jobber med skisport i Norge i forstår verdien av hoppsporten?

– Ja, det er mitt inntrykk. Folk som er en del av forbundet skjønner ikke helt verdien av et hopparrangement i forhold til helheten. Og de pengene kommer alle til gode alle i Ski- Norge.

Hevder Stöckl tar feil

Den administrative lederen i Skiforbundet, avviser påstandene fra landslagssjefen i hopp på det blankeste.

– De tre største grenene hos oss, alpint, hopp og langrenn er omtrent likeverdige i verdi, sier generalsekretær Stein Opsal til TV 2.

– Men forstår du kritikken Stöckl kommer med. At folk ikke forstår verdien av hoppsporten?

– Nja, nå kjenner jo jeg alle tallene, så det han sier tror jeg må bero på misforståelser. Og jeg opplever jo at ledelsen i hopp er veldig entusiastiske og ønsker å utvikle dette raw air-konseptet videre, og det skal vi virkelig hjelpe til med. Men når det gjelder verdien i øyeblikket, så må uttalelsen til Stöckl bero på en misforståelse.

Samtidig innrømmer Opsal at årets Raw Air-arrangement går på sparebluss.

– Vi har skåret ned til beinet, og har bare en prosjektleder på deltid. Det skyldes at vi ikke kom helt i mål regnskapsmessig i fjor. Men på sikt er dette noe vi håper skal generere mye inntekter, sier Opsal.

Etterlyser åpenhet

Stöckl ønsker seg også større åpenhet rundt verdien av hoppsporten i Skiforbundet.

– Det hadde vært interessant å få litt mer innsikt i de tallene. Det er klart at det er en avtale mellom rettighetsselskapet Infront og Norges skiforbund som er taushetsbelagt, og det er helt greit. Men man kan i alle fall si noe om prosentfordeling. Man kan si hvor mye en hoppkonkurranse er verdt i forhold til andre grener for å synliggjøre at et hopparrangement har en stor verdi.

Stöckl sier han rett og slett er bekymret over framtida til hoppsporten.

– Jeg er bekymret over at ikke alle vet hvor pengene genereres. Spesielt på arrangementssiden. Det er som i en vanlig bedrift. Jeg må investere penger der jeg vet at jeg tjener penger. Ta Apple for eksempel som har Iphone. Så er det viktig at de investerer penger i det, selv om de også har andre produkter også. Det er slik man sørger for at man kan drive med de andre tingene. For det er viktig at vi som forbund sørger for at alle grener har det bra nok, at vi kan levere gode resultater slik vi har klart fram til nå - spesielt i OL. At vi klarer å levere i alle grener, klarer å ta medaljer i alle grener. Slik at vi som forbund kan overleve over tid.

– Skulle du gjerne hatt en større del av TV-kaka for å jobbe med å gjøre norsk hoppsport enda bedre?

– Selvfølgelig ønsker vi å ha et større budsjett for å sørge for at vi kan drive mer aktivitet. At vi kan gjøre alle de tingene som er viktig for at vi har flere hoppere på et høyere nivå. Det hadde vært fint å få noe av de TV-pengene. Men de er en del av felleskapet, som de er i de fleste land. Men det er likevel viktig at man investerer en del av de pengene der hvor pengene genereres. På den ene siden er det da viktig at arrangementet er gjennomført på en perfekt måte, at Raw Air faktisk blir den største vinteridrettsturneringen som finnes i verden. Det må være mål nummer én. Så må vi sørge for at vi har nok gode norske hoppere. Ellers blir det vanskelig å forsvare at en slik turnering skal gå i Norge. Da kan man heller gjøre det i et land der det er store stjerner - for da kommer flest folk i bakken. Og da er det viktig å ha nok markedsføring, nok reklame, nok gode hoppere, og et fantastisk arrangement for å sørge for at stadion er full hver eneste gang og at mange ser på TV, avslutter Stöckl.