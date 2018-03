Kristiansund - Vålerenga 0-1

Se sammendrag av kampen i Sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Vålerenga åpnet den nye sesongen med tre poeng og 1-0 borte mot Kristiansund. Nysignerte Sam Johnson ble matchvinner da han utnyttet kaos i Kristiansund-forsvaret og lobbet inn kampens eneste scoring etter en drøy times spill.

Den kampens mest oppsiktsvekkende situasjon skjedde imidlertid sekunder senere da Benjamin Stokke fikk straffespark etter å ha blitt lagt i bakken av Amin Nouri. Stokke tok straffen selv, men skled, tråkket over og brukte to berøringer før ballen trillet inn bak Adam Larsen Kwarasey.

Dommer Tore Hansen annullerte målet og Vålerenga ledet fortsatt 1-0. Like etter måtte en haltende Stokke ut med skaden han pådro seg i situasjonen.

– To berøringer er ikke lov på straffespark, og selv om Stokke selvfølgelig er uheldig, er det helt rett å annullere, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Kristiansund presset på for utligning i sluttminuttene, men Vålerenga-forsvaret holdt unna og kunne juble for 1-0-seier.

– Kristiansund tapte kun to hjemmekamper forrige sesong, så dette er en meget sterk seier for Vålerenga. Ronny Deila er nok fornøyd med måten de fremsto på, for de vant kveldens kamp fortjent, sier Mathisen.

Etter kampslutt (!) Aliou Coly utvist etter å ha havnet i klammeri med flere Vålerenga-spillere. Situasjonen skal ha oppstått da Coly ikke ville spille ballen tilbake etter at Kristiansund-spillerne lå nede.

Sjansefattig start

Vålerenga hadde initiativet tidlig i kampen, men slet med å komme til målsjanser.

Den første ordentlige muligheten fikk Magnus Lekven etter en halvtimes spill. Vålerengas midtbanemann dro seg inn i 16-meteren og forbi to Kristiansund-spillere, før Aliou Coly kom til unnsetning og blokkerte til hjørnespark.

Et par minutter senere burde vertene tatt ledelsen. Torgil Gjertsen ble fint spilt fri på høyresiden, og Kristiansunds nummer sju burde satt inn 1-0, men ballen skled av foten og gikk utenfor.

Fire minutter før pause kom Vålerengas største sjanse i omgangen. Et langt innkast ble stusset fra Jonathan Tollås Nation til Ivan Näsberg, som lobbet ballen i tverrliggeren.

Nyervervelsen åpnet målkontoen

Sekunder før dommeren blåste av for pause på stillingen 0-0 hadde Vålerenga-spiller Abdisalam Ibrahim en heading like utenfor.

Etter en drøy time gikk to Kristiansund-spiller opp i samme hodeduell og ballen havnet hos nyervervelsen Sam Johnson, som alene med McDermott var iskald og lobbet inn 1-0.

– Vålerenga hentet Sam Johnson for å score mål, og på 1-0 viser han frem sine kvaliteter i boksen. Vålerengas angrep er veldig spennende fra før med Simen Juklerød og Chidera Ejuke. Om Vålerenga i tillegg til disse har funnet en spiss som scorer mål, blir de farlige denne sesongen, sier Mathisen.

Mareritt for Stokke

I det 65. spilleminutt fikk Kristiansund straffespark da Amin Nouri gikk i bakken på Benjamin Stokke. Hjemmelagets spiss tok straffesparket selv, men skled i avslutningsøyeblikket og skjøt seg selv i foten. Ballen gikk i mål, men dommeren annullerte målet for Stokkes to berøringer.

– Det er helt korrekt å annullere målet som Stokke setter inn på straffesparket. Vi har flere ganger de siste årene sett spillere få godkjent slike scoringer, så det er meget godt dømt av Thore Hansen, sier Mathisen.

Et par minutter senere måtte Stokke byttes ut for overtråkket på straffen.

– Der gikk alt galt for Kristiansunds beste spiss, sier Jesper Mathisen.

I sluttminuttene handlet det meste om Kristiansund, men Vålerenga-forsvaret klarte å holde unna og får ta med seg tre poeng og 1-0 hjem til Oslo.