Ole Einar Bjørndalen hadde et brennende ønske om å delta i sitt sjuende OL, men ble ikke vurdert som god nok for en plass blant de seks norske skiskytterne som fikk reise.

44-åringen – som var tidenes mestvinnende vinterolympier inntil Marit Bjørgen overtok tittelen i løpet av februardagene i Pyeongchang – valgte likevel å reise til Sør-Korea. I stedet for å konkurrere selv fikk han en trener-akkreditering og ble en del av den hviterussiske troppen, som støttespiller for kona Darya Domratsjeva.

– De olympiske leker er stort for alle utøvere, og for meg vil det være veldig viktig å få støtte fra min elskede mann der, sa Domratsjeva til det hviterussiske nyhetsbyrået BELTA.

Men etter det TV 2 erfarer var det mer i potten enn bare en trenerakkreditering. Det hviterussiske forbundet stod klare med utøverakkreditering dersom Bjørndalen ønsket det sterkt nok, og tilbudte ham å konkurrere under det hviterussiske flagget.

I så fall kunne man fått det absurde scenariet der 44-åringen stilte til start under det hviterussiske flagget, og i ytterste konsekvens: Stå øverst på pallen til tonene av den hviterussiske nasjonalsangen, mens det hviterussiske flagget ble heist til topps.

Bjørndalen bekrefter

Overfor TV 2 Sporten bekrefter Bjørndalen at han fikk et tilbud om å gå for Hviterussland som han vurderte nøye.

– Ja, det var teoretisk mulig å gjøre det, og det kunne ha gått. Jeg takket nei, og det tror jeg var riktig, sier Bjørndalen til TV 2 Sporten.

– Var det en vanskelig avgjørelse?

– Jeg tok en grundig avgjørelse. Det var mye tankevirksomhet rundt om det var riktig eller ei. Jeg var motivert for å gå, og var i form, så det var en krevende problemstilling, svarer han.

– Ble det en for tung kamel å svelge?

– Jeg er jo norsk, og det hadde vært krevende å sklidd ned på stadion i hviterussisk drakt. Jeg tror ikke det hadde føltes riktig. Så avgjørelsen jeg tok føltes veldig riktig, sier han.

– IOC sa ja

Ifølge IOC hadde Bjørndalen fått lov til å gå for Hviterussland.

– Ja. Men jeg har ikke lyst til å gå inn på hvor nært det var. Jeg landet til slutt på avgjørelsen selv. Jeg har hatt så mange fine mesterskap for Norge, og fant ut at det ikke var riktig å gjøre det, forteller han.

Kilder opplyser til TV 2 at tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl – som var sterkt kritisk til at skiskytterkongen ble vraket til OL – skal ha rådet Bjørndalen til å vurdere tilbudet seriøst.

– Han var en av dem som ga råd. Og han ville jeg skulle gjøre det, sier Bjørndalen til TV 2.

Lagkamerat Tarjei Bø mener det er bra at Bjørndalen droppet å gå for Hviterussland.

– Det var veldig klokt. Han er jo nordmann, og vil bli først og fremst bli sett på som en norsk legende med det norske flagget på brystet resten av livet, sier han.

Skiskytterforbundet: – Ikke hørt om dette

Sportssjef Odd-Bjørn Hjelmeset i Norges Skiskytterforbund var en del av avgjørelsen om å vrake Bjørndalen til OL, og forstår at veteranen var skuffet. Tilbudet fra Hviterussland har han derimot aldri drøftet med hovedpersonen.

– Han har ikke snakket med noen i forbundet om dette, sier Hjelmeset.

TV 2 har kontaktet IOC for å få klarhet i om det faktisk hadde vært mulig for Bjørndalen å konkurrere for Hviterussland i OL, om han hadde ønsket.

Foreløpig har de ikke besvart vårt spørsmål, men foran OL i London godkjente de ni saker der kvalifiserte utøvere hadde skiftet statsborgerskap. De henviste til sine egne regler, der det framgikk at en utøver som hadde deltatt i OL, VM eller lignende, og deretter har skiftet statsborgerskap, kan få delta i OL for sitt nye land dersom det er minst tre år siden sist gang utøveren representerte gamlelandet.

Men: IOC understreket at denne karanteneperioden kunne bli både redusert og helt fjernet av eksekutivkomiteen i IOC, dersom den nasjonale olympiske komiteen og det internasjonale forbundet var enige.

Så langt kom det uansett aldri.

Ville gi Bjørndalen wildcard

Derimot var det mange krefter i sving for å se på mulighetene for å få Bjørndalen til OL likevel etter vrakingen.

Skiskytterpresidenten i IBU, Anders Besseberg, har fortalt TV 2 at han ringte personlig til IOC-president Thomas Bach for å sjekke muligheten for et wildcard.

– Jeg hadde en lang samtale med ham. Vi snakket fag, og det var ikke unaturlig, for vi snakker sammen jevnlig. Han syntes det var beklagelig at Ole Einar ikke var kvalifisert, og skulle gjerne sett ham i OL. Men det var dessverre ikke noen muligheter, sa Besseberg.