Få biler har en sterkere identitet enn Ford Mustang. Sportsbilen er forlengst blitt et ikon og holder fortsatt koken.

Etter et langt opphold kom siste generasjon også hit til lands, nå ruller det en god del eksemplarer av denne på norske veier.

I fjor var Mustang verdens mest solgte sportsbil, nå gir Ford den en oppgradering. Nye Mustang skal være raskere, mer aerodynamisk og spekket med det nyeste av avanserte teknologier.

LED-teknologi

Både motorer og understell er forbedret Med Fords 5-liters V8-motor som leverer 450 hk, gjør den unna 0-100 km/t på 4,3 sekunder i kombinasjon med den nye og raskere 10-trinns automatgirkassen.

Designet tar vare på mer enn 50 år med tradisjoner. Samtidig har bilen gjennomgått forandringer som skal få den til å fremstå mer muskuløs.



Panseret er lavere og har integrerte luftventiler. I kombinasjon med en lavere grill gir det en skarpere og mer aggressiv front, samtidig som det forbedrer bilens aerodynamikk.

Både Mustangs frontlykter, blinklys og de ikoniske baklyktene har LED-teknologi som standard i Europa.

Ingen tvil: Denne hekken tilhører en Mustang!

Blinker rødt

Med nye Mustang får dessuten kundene langt flere muligheter til å bestille bilen akkurat slik de ønsker den. Tre nye farger, «Kona Blue», «Orange Fury» og «Burgendy Velvet» blir tilgjengelige. Bilen kan også leveres med svarte eller hvite racingstriper. De nye 19-tommers aluminiumsfelgene tilbys også i ulike utførelser med hver sin unike karakter.

Det er endringer innvendig også. Materialvalget er mykere og det er håndsøm i midtkonsollen. En ny startknapp blinker rødt fra bilen låses opp til du vekker motoren til live.

En såkalt «Karbonpakke» er nå tilgjengelig. Her inngår det alcantara i dør og seter, karbonfiber i instrumentpanelet, skinnseter med både oppvarming og kjøling i setene og oppvarmet ratt.

Interiøret bærer preg av at dette ikke er noen eksklusiv bil hjemme i USA.

Gire selv?

Den nye 2.3-liters Ecoboost-motoren leverer 290 HK, og skal gi bedre kjøreopplevelse enn sin forgjenger. Dette skjer ved hjelp av en overboost-funksjon for turboladeren som blir iverksatt ved kraftig akselerasjon under girskiftene til den nye 10-trinns automatgirkassen. Dreiemomentet på EcoBoost-motoren er på 440 Nm. Oppgitt drivstofforbruk er 0,9 liter/mil.

Vil du heller gire selv? Den sekstrinns, manuelle girkassen er forbedret for å kunne levere raskere girskift. Launch Control systemet låser forhjulene og tillater at bakhjulene spinner for å varme dekkene. Dette leveres som standard både med 2.3-liters EcoBoost-motoren og 5.0-liters V8.

Hele bilens understell er strammet opp for å levere en mer presis og engasjerende kjøreopplevelse.

Mustang-comebacket i Norge har vært vellykket, dette er en bil med bred appell.

Flere kjøremodus

Nye Mustang får Fords første 12-tommers digitale LCD-skjerm i dashbordet. På den kan du velge mellom ulike kjøremodus. I tillegg til Normal, Sport, Bane og Snø-/regn-modus har du i nye Mustang fått to nye kjøreoppsett: «MyMode» hvor sjåføren kan sette sine egne favorittinnstillinger av demping og styrefølelse. «Drag Strip Mode» setter bilen perfekt opp for en raskest mulig start og maksimale prestasjoner i de drøye 402 meterne en dragracing-bane er.

Hele det store LCD-instrumentpanelet vil også – som i Ford GT – endre karakter avhengig av hvilken kjøremodus du velger. Nye Ford Mustang kommer også med det nyeste innen infotainmentsystem. Med SYNC 3 får du blant annet Apple CarPlay eller Android Auto.

Også cabriolet-utgaven har fått en facelift.

Ikke vekke naboene

Også motorlyden kan endres gjennom en aktiv ventil på eksosanlegget til Mustang GT med V8-er. Den har lyd som matcher hele akselerasjonsområdet, om det er lun brumming eller iltre snerr.

Du får også med den innovative «god naboinnstilling» som kan stilles inn på tid for å unngå at naboene dine våkner av et iltert brøl for tidlig om morgenen.

Nye Ford Mustang ankommer Norge våren 2018. Den kommer både som cabriolet og fastback.

