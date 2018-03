Natt til mandag og mandag morgen var det to skyteepisoder i Oslo. Like etter midnatt ble mange skudd avfyrt på Lambertseter, uten at det ble meldt om skadde. Seks timer senere ble en mann skutt i en garasje på Bjørndal.

Politiet melder mandag kveld at de har identifisert offeret etter skytingen på Bjørndal som en mann i begynnelsen av 30-årene, som bor i området der han ble funnet.

– Fornærmedes bil, en sort golf, ble funnet noen hundre meter unna i Meklenborgveien. Politiet er svært interessert i opplysninger rundt bilen og observasjoner i tilknytning til den, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Fem siktet for grov våpenovertredelse

Skuddofferet var bevisstløs da politiet fant ham. Det ble satt igang livreddende førstehjelp på stedet før ambulansen fraktet ham til Ullevål sykehus.

Mandag kveld opplyser politiet at mannen fortsatt er hardt skadet, og tilstanden beskrives som kritisk.

Etter skytingen på Lambertseter rundt klokken 00.20 ble tre personer raskt pågrepet i en bil, etter at to biler ble sett kjørende fra stedet. Mandag kveld melder politiet at ytterligere to personer er pågrepet i forbindelse med skytingen.

– Til sammen fem personer er nå pågrepet, og alle er siktet for grov våpenovertredelse. Opplysninger i denne saken gjør at politiet fortsatt etterforsker sakene i sammenheng, opplyser politiet.

Ønsker tips

Politiet har informert om at de mener skyteepisodene dreier seg om et oppgjør i et kriminelt miljø.

Grete Lien Metlid, som er leder for Oslo-politiets felles enhet for etterforskning og etterretning, oppfordrer eventuelle vitner til å melde seg til politiet. Politiet har opprettet en egen nettside der folk kan melde inn tips og laste opp bilder og video. Man kan også ringe inn på nummeret 22 66 99 66 dersom man har relevante opplysninger om saken.

Bydel Søndre Nordstrand har det siste halve året opplevd mange alvorlige voldsepisoder. Etter skytingen på Bjørndal mandag morgen, snakket TV 2 med naboer som er skremt etter den siste hendelsen.