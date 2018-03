Mandelpotetpurè med hvite bønner og ristet hvitløk

Kokte poteter har svært høy glykemisk indeks og kan derfor gi høye blodsukkertopper alene i en purè.

Blander du inn hvite bønner får du dempet pureens blodsukkerbelastning og beriket den med både fiber, vitaminer og planteprotein. Metthetsfølelsen varer også lenger. Prøv du også!

Dette trenger du til 4 personer

10-12 mandelpoteter (ca.400-450g), med skall

1 eske hvite bønner (170g uten lake)

2 store ss smør/Smøremyk Rapskokos (ca.50g)

0,5 dl øko H-melk

4 fedd hvitløk, til garnityr

Kok mandelpoteten møre med skallet på (bønnene skal med i kokevannet de siste 2 minuttene). Det gjør ingen ting om du koker potetene i stykker, de skal moses uansett.

Mens potetene koker så renser du hvitløksfedd, skjærer dem i skiver og surrer dem gyldne i smør i en stekepanne på moderat temperatur.

Hell av vannet på poteter og bønner, rør inn smør og fløte og mos det hele godt sammen med ei potetstappe om du tåler å se skallet, eller en stavmikser om skallet må ”skjules”. Med stavmikser blir konsistensen litt mer limete. Smak så til med havsalt og sort kvernet pepper.

Ha potetpurèen over i ei skål, dryss hvitløksflakene over og server!

Norsk kimchi

1 kinakål (bruk bare de grønne bladene. Fjern den hvite stilken)

2 vårløk, i ringer

4 stilker grønnkål (bruk bare bladene, og fjern stilken)

4 gulrøtter, i tynne skiver

4 cm ingefær, revet

4 ss tamari (naturlig langtidsgjæret soya, Helios)

2 ss myse

Rens, skyll, tørk og kutt alle grønnsakene. Ha kinakål i en bolle. Tilsett tamari og myse. Massér kålen til den slipper væske. Bland resten av ingrediensene inn i kålen.

Ha kålblandingen på store norgesglass. Pass på at alle grønnsaker ligger under væsken. Dette kan du løse ved å legge noe som presser kålen ned. Pass på at det er 2-3 cm fra kålen og opp til kanten på glasset, slik at det er plass til gjæring.

La kimchien gjære i romtemperatur i 5-10 dager. Jo lenger den står, jo syrligere blir resultatet.

Etter gjæring kan kimchien oppbevares i lukket glass i kjøleskapet.

Tips: Neste gang du skal lage kimchi, så kan du bruke lake fra den forrige kimchien istedenfor myse i oppskriften.

Mørk sjokolade med topping

2 plater mørk sjokolade 80%

Det du ønsker av topping, f.eks:

Mørk sjokoladekake med topping Foto: Bra godt / TV 2

zest av 1 øko appelsin

ristede gresskarkjerner/mandler og havsalt

frysetørrede bær

revet kokos

lakrispulver

granola

Legg sjokoladeplatene på en stekeplate kledd med bakepapir. Sett stekeplaten inn i ovnen på 50 grader med døren åpen.

Når du ser platene så vidt begynner å smelte, så tar du dem ut, strør på ønsket topping og setter den til avkjøling i kjøleskap.