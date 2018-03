Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) kommer med en oppfordring om å overse og tie i hjel Sylvi Listhaugs omstridte utspill på Facebook.

Han mener det er uverdig for alle politikere å dra inn 22. juli i den politiske debatten. Inntil nylig var Stang en av Listhaugs nærmeste politiske medarbeidere.

– Det hadde blitt mindre oppmerksomhet om Sylvi Listhaug hvis man ikke hadde latt seg provosere, sier Stang til TV 2.

Det har stormet rundt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Listhaug etter at hun postet et omstridt innlegg på Facebook fredag morgen.

På et bilde av maskerte terrorister står det: «Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Listhaug angrep Arbeiderpartiet fordi partiet er imot deler av et forslag om å frata terrorister pass og statsborgerskap. Inntil nå har rundt 14.000 kommentert eller reagert på innlegget. Listhaug ønsket ikke å kommentere denne saken under regjeringens budsjettkonferanse i Hurdal mandag.

Kritikken hagler

Listhaug har fått massiv kritikk fra Arbeiderpartiet gjennom helgen. Også Venstre går ut mot egen justisminister, og flere Høyre-politikere har krevd at statusen slettes og beklages.

Fabian Stang (62), tidligere Høyre-ordfører i Oslo og inntil januar statssekretær for Listhaug, kommer med en oppfordring: Ikke gi Listhaug oppmerksomhet på grunn av ordene hun velger.

– Men det er jo vanskelig å overse en Facebook-post fra en justisminister?

– Nei, jeg tror jeg ville gjort det, hvis jeg var i opposisjonen. Da tror jeg jeg ville snakket om sakene, kommet med mine argumenter om sakene og ikke brukt så mye krefter på å reklamere for det justisministeren forstår er provoserende. Fortie det, framfor å reklamere for det, svarer Stang.

Advarer mot 22. juli i debatten

Stang mener ingen politikere bør dra inn terrorangrepet i 2011 i den politiske debatten.

– 22. juli var en nasjonal tragedie, er en nasjonal tragedie. Det er helt uverdig at noen av oss i politikken overhodet nevner 22. juli, som et argument for vårt eget syn, sier Stang.

Statsminister Erna Solberg forsvarte Listhaug lørdag. Søndag mente hun ordvalget ikke var bra, og det gjentok hun i dag.

Heller ikke Listhaugs partileder ønsker å utdype den omstridte ordbruken:

– Jeg er enig med henne i det som er poenget, nemlig et forslag som regjeringen har lagt frem for Stortinget. Men så har det alltid en tendens til å bli en debatt om alt annet enn det som forslaget handler om. Sylvi Listhaug er fullt ut i stand til å svare på dette selv, sier Siv Jensen til TV 2.