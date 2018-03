Se episoden der Sverre Lunde Pedersen taper gullet i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.

Sverre Lunde Pedersen falt fra VM-gullet på 10.000-meteren på utendørssbanen i Amsterdam, men det er ikke alle som føler med den sønderknuste nordmannen.

Landslagssjef Sondre Skarli har på sosiale medier delt en melding som ble sendt til Pedersen etter fallet:

«Hvordan klarte du å kløne det til igjen? Forrige gang sprakk du, denne gangen var det et fall. Hvorfor prøvde du ikke bare å gå for seieren sammenlagt? Det var vel ikke poeng i å slå pojken från Trollhättan. Er skuffet over at du ikke klarte denne gang. Du er vel en slags Dan Jansen. Dette var skuffende», skriver avsenderen til Pedersen.

Meldingen får Sondre Skarli til å ta et oppgjør med det han kaller «nettroll».

– Jeg føler vi må ta et standpunkt mot mobbing i idretten og samfunnet ellers. Det er greit å stå opp og si at det ikke er ålreit å sparke folk som ligger nede, sier han til TV 2.

– Sverre gjør en heroisk innsats som han vil huskes for resten av livet. Han hadde et uhell, men han er en idrettshelt hos 99,9 prosent av befolkningen. Han hadde det veldig tøft, et av de tyngste øyeblikkene i karrieren. Da synes jeg det er forkastelig å sparke en som ligger nede, fortsetter Skarli.

Det er ikke første gang dette hender, forteller Norges landslagssjef.

– Dessverre skjer det litt oftere enn man skulle ønske. Noen ganger er det greit å ha meninger om toppidrett og prestasjoner. Det er en del av gamet, men når noen rett og slett sparker folk som ligger nede, vil jeg ta et oppgjør med det som er en ukultur, sier Skarli.

Sverre Lunde Pedersen var naturlig nok langt ned etter at VM-gullet glapp.

– Jeg kommer nok aldri til å tilgi meg selv for det her, sa 25-åringen til TV 2.

Lunde Pedersen kom seg imidlertid tilbake på skøytene og tok sølvet.

– Det går bedre når han får satt det i perspektiv. Da får han se hvilken prestasjon han har gjort. Han tar sølv, til tross for fall. Og han slår Sven Kramer i parløp med fall. Ingen i historien har gjort det tidligere. Samtidig er det tungt, for han vet at han mistet en VM-tittel, sier Skarli.

Skarli takker imidlertid for alle støttende meldinger etter fallet.

– Det har kommet veldig mange meldinger, og det er hyggelig og settes pris på. Jeg håper å få tid til å svare alle utover kvelden, sier han.