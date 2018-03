Det er ingen overraskelse at sykkel VM i Bergen slås konkurs. Tallene var blodrøde og det er uoppgjorte regninger i hopetall.

Ryktet om gigantunderskudd på 60- 70 millioner begynte å florere allerede samme dagen sykkelarrangementet var over.

Det som var et topp arrangement, en fantastisk folkefest og suveren reklame for Bergen endte i økonomisk bakrus. Det er mange forklaringer på hvorfor og kanskje opererte arrangørene med håpløse rammevilkår.

Allikevel er realiteten at kontrollen har løpt løpsk og mange sitter igjen med store tap. I helgen hadde Norges Cycleforbund (NCF) sitt forbundsting. Der ble resultatene for 2017 presentert til et gisp fra forsamlingen.

Årsregnskapet og konsernregnskapet viste underskudd på henholdsvis 18,248 og 35,436 millioner kroner. Revisors kommentarer var alvorlige og egenkapitalsituasjonen til forbundet er rystende. Med et slikt bakteppe er det lett å svartmale situasjonen for norsk sykkelsport.

Samtidig med den triste økonomiske realiteten fra VM viste driften av sykkelforbundet en sunn drift i forhold til budsjett som viser at ikke all økonomisk styring i forbundet er helsvart.

I tillegg er den sportslige aktiviteten oppløftende som igjen er viktig for interessen og rekruttering. I verdenscupåpningen i terrengsykling i Sør-Afrika gikk Petter Fagerhaug til topps i U23-klassen.

Blant de hardtsatsende norske continentallagene (kategori 3 på internasjonalt nivå) leveres toppresultater i internasjonale ritt med blant annet Kristen Hagen i Team Coop, og Syver Wærsted i Uno-X development team.

Fortsetter de norske lagene fremgangen utover sesongen kan vi se frem til nok en stor tropp til årets sykkel-VM i landevei, og flere unge norske ryttere som rekrutteres til de store utenlandske profflagene.

Vi har et damelag i øverste divisjon med Team Hitec-products, og en god kontingent talenter blant de store utenlandske profflagene.

De første spadetak i det planlagte velodromprosjektet med Sola Arena nærmer seg som et kjempeløft for sykkelsporten her hjemme med store utviklingsmuligheter for topp og bredde.

Norges Toppidrettsgymnas (NTG) fungerer som en viktig bidragsyter til utvikling av unge ryttere samtidig som de gis mulighet til å gjennomføre viktig skolegang. NTG skaper et flott fundament og en modell for utviklingen av unge klubbryttere videre opp i U23- og seniorklassene.

Klubbene dyrkes frem av mange lidenskapelige ildsjeler som gjør det de kan uavhengig av dårlig forbundsøkonomi.

Interessen for sykkel fra media er fortsatt stor etter at det tok av med Thor Hushovd og Tour de France på begynnelsen av 2000- tallet. Slik skapes fortsatt interesse for sykkel som idrett.

Den grønne bølgen og folkehelseperspektivet er gode muligheter for sykkel som verktøy, og sporten har aldri hatt en lignende utbredelse fra Sør til Nord med sykkelritt som Arctic Race of Norway, Tour of Norway, Tour de Fjords og nysatsingen The Hammer Series som bidrar til å sette Norge på sykkelkartet internasjonalt.

Det gjennomførte forbundstinget skapte en nyttig debatt med høy temperatur som viser at engasjementet og omtanken for sporten er stor. Debatten var sunn i lys av hva som er avdekket rundt organiseringen av sykkel-VM i Bergen og rollen til NCF.

Debatten har også vært nyttig med tanke på idrettsdemokratiet og videre utvikling av det politiske klimaet i Sykkel-Norge. En slik debatt har sjeldent skapt et lignende engasjement tidligere, som viser en ny type åpenhet blant annet gjennom sosiale medier og da gjør diskusjonen mer tilgjengelig for flere.

Åpenheten bidrar til viktig oppmerksomhet til drift og sunne forventninger og krav til profesjonalitet, redelighet og demokrati. Valget er tatt og avsluttet med en ny president, som sammen med et nytt styre får en krevende jobb med drift og videre utvikling av sporten med redusert økonomisk handlingsrom.

Samtidig er mulighetene mange og sykkelsporten har fremdeles vind i seilene, og med riktige grep kan man skape fortsatt fremdrift for Norge som sykkelnasjon. Det er bare å brette opp ermene.