Lørdag kveld ble en mann skutt og drept i en privatbolig i Nittedal sentrum. Nødetatene rykket ut, og en mann i 40-årene ble pågrepet på stedet.

Mannen som var skutt ble fraktet til Ullevål sykehus, hvor han senere døde av skadene. Avdøde var en mann i 30-årene.

Det var før mandagens fengslingsmøte at den drapssiktede mannen valgte å uttale seg til media.

Den siktede sier til Romerikes Blad at lørdagens hendelse var en forferdelig ulykke.

– Jeg har ingenting å skjule og jeg samarbeider med politiet. Jeg har drept min beste venn, og mens jeg forsøkte å holde liv i ham ble jeg dratt vekk av politiet, sier mannen til avisen.

– Siktede er svært preget

Den siktede forteller at han møtte den avdøde lørdag for å spise middag sammen, og at de skulle se på våpen.

Mannens forsvarer, Per Ove Marthinsen, bekrefter siktedes forklaring til TV 2.

– Han beskriver at bestekompisen kommer på besøk for at de skal ha en hyggelig kveld, og at de skulle spise og kose seg. Begge er våpeninteresserte, og avdøde har med seg et skytevåpen som de skal se på og vurdere, sier Marthinsen til TV 2.

– Så skjer det fatale avtrekket. Avdøde blir skutt i magen av det vi kaller et vådeskudd, og siktede tilkaller umiddelbart nødetatene, sier Marthinsen.

Videre sier forsvareren at hans klient er sikker på at han ikke plasserte ammunisjon i våpenet, og at det han derfor mener det må ha vært avdøde som gjorde det.

– Siktede er svært preget. Han samarbeider med politiet så godt han kan, og har latt seg avhøre tre ganger.

Anker varetektsfengsling

Under mandagens fengslingsmøte bestemte Nedre Romerike tingrett at den drapssiktede mannen skal fengsles i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Min klient mente etterforskningen kunne gjennomføres uten at han var varetektsfengslet, og ønsket seg dermed løslatt. Dette fikk vi ikke medhold i. Likevel fikk vi en viktig seier, fordi han ikke ble underlagt isolasjon, slik politiet ønsket, sier Marthinsen.

Dette betyr at siktede sitter i ordinært fengsel, istedenfor på glattcelle. Advokaten opplyser at de har anket kjennelsen om varetektsfengsling, og at han forventer at lagmannsretten vil avsi sin kjennelse innen kort tid.

Politiadvokat Kristine Kiær sier til Romerikes Blad at hun ikke vil kommentere politiets teorier i saken, da etterforskningen er helt i startfasen.