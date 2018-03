Se pressekonferansen med Mourinho før Sevilla-kampen i videovinduet øverst!

Marcus Rashford var kampens store spiller mot Liverpool med begge målene i Manchester Uniteds 2-1-seier lørdag.

Da manager José Mourinho fikk spørsmål om Rashford på pressekonferansen før tirsdagens Mesterliga-møte med Sevilla, benyttet portugiseren anledningen til å rette kraftig skyts mot en managerkollega.

– Jeg leste noen uttalelser fra den verste manageren i Premier Leagues historie, Frank de Boer med sju tap og null scorede mål på sju kamper. Han mener at det ikke er bra for Rashford med en trener som meg. Det viktigste for meg er å vinne. Hadde han Frank som trener, ville han lært å tape, sier Mourinho om nederlenderen som fikk sparken som Crystal Palace-manager i september.

Frank de Boer står for øvrig fortsatt uten jobb etter at han ble erstattet av Roy Hodgson tidligere i sesongen. Utspillet om Rashford og Mourinho skal ha kommet lørdag kveld, skriver Manchester Evening News.

20 år gamle Rashford startet sin første Premier League-kamp siden andre juledag da han var i lagoppstillingen mot Liverpool. Mourinho har flere ganger fått kritikk for ikke å bruke den engelske landslagsspissen nok.

– Jeg prøver å gi ungguttene best mulig utdanning. Jeg må gi akademiet ros for å ha fått frem Marcus Rashford. Det samme til Louis van Gaal, som sørget for at Rashford fikk komme opp på førstelaget. Ser du på statistikken hans – og det er mulig jeg tar feil – så tror jeg han er topp fem av spillere med flest kamper under min ledelse, sier José Mourinho.

Med 0-0 i første åttendedelsfinale mot Sevilla må Manchester United ha score hjemme mot spanjolene tirsdag kveld for å gå videre i Mesterligaen.

– Det er ikke alle som hadde trodd Marcus skulle startet mot Liverpool, men jeg er veldig fornøyd med hva han gjorde. Han scoret, men i mine analyser legger jeg vekt på mer enn mål og assist, sier Mourinho.

Michael Carrick var også med på pressekonferansen og kunne bekrefte at han gir seg etter sesongen. Det har blitt hevdet at Carrick da går inn i trenerapparatet til Mourinho, men 36-åringen sier at ingenting er spikret ennå.

– Jeg har kommet dit at kroppen har bedt meg om å stoppe, sier Carrick, som tidligere denne sesongen avslørte at han har slitt med hjerteproblemer.

– I to-tre dager tenkte jeg å fortsette, men jeg ønsker å avslutte på mine premisser, sier den tidligere West Ham- og Tottenham-spilleren.

Mourinho kunne også bekrefte at Paul Pogba trente mandag, men at det ikke er klart om franskmannen kommer til å være klar mot Sevilla.