Christian Von Koenigsegg startet i 1993 som superbilprodusent. Med ambisjon om å lage verdens beste bil, lå lista rimelig høyt plassert.

25 år senere er det ikke småtterier som forbindes med Koenigsegg-navnet.

En rekke ekstreme superbiler har sett dagens lys. Man har også satt flere fartsrekorder.

På bilmessen i Genève i år stilte Koenigsegg med eksemplarer av nykommeren Regera.

Stiv pris

Vi tok en prat med nordmannen Bård Eker, som sitter som styreformann i selskapet og har gjort det i en årrekke.

Han forteller blant annet at det er gledelig å kunne vise til at Koenigsegg nå tjener penger. Når man snakker om så små volum som Koenigsegg, er ikke det noen selvfølge.

Da hjelper det selvsagt at prisen på de siste bilene de har solgt ligger på rundt 20 milioner Euro. Før avgifter...

Noe av det mest ekstreme

Da skulle en kanskje ikke tro at det er flere års ventetid. Men det er det! Og så tar det også noen tusen timer å lage bilen – inkludert den hybride drivlinjen, som Koenigsegg selv står for.

Hvilken effekt kunden ønsker seg, kan han eller hun i stor grad være med å påvirke selv! Men rundt 1.500 hk er jo et fint sted å begynne...

Som eier av en slik bil kan du skryte av å eie et av de mest ekstreme kjøretøyene bygget til gatebruk. Blant annet er målet at bilen skal klare 0-400 km/t på under 20 sekunder.

PS: Ta deg gjerne tid til å se videoen slik at du får se Regera "minutt for minutt" og høre mye mer om hva Bård Eker tenker om blant annet elbiler og hva som må til for å lykkes i et slikt segment. Ja, og se nærmere på det interiøret!

Koenigsegg er ikke redde for å sette rekorder! Se video: