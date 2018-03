Statsministeren får kraftige reaksjoner på hvordan hun har håndtert det siste utspillet til justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet», skriver Listhaug på Facebook.

Reagerer med sinne

AUF-leder Mani Hussaini bekrefter å ha fått flere henvendelse fra medlemmer som ikke vil komme til Utøya hvis statsminister Erna Solberg (H) kommer, ifølge VG.

Også kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners (H) beskyldning om at Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker «22. juli-kortet» som svar på kritikken fra Listhaug, har bidratt til ytterligere raseri blant medlemmene i AUF.

Statsråden beklaget raskt søndag at han i det aktuelle VG-intervjuet brukte formuleringen «22. juli-kortet».

– Må stå opp mot slike uttalelser

Mandag ettermiddag hadde AUF-leder Mani Hussaini et telefonmøte med blant annet støttegruppen for 22. juli for hvordan de skal reagere overfor Listhaug og Solberg.

– Vi vurderer fortsatt hennes tilstedeværelse på 22.juli-markeringen, sier Hussaini til TV 2.

Han legger til at han synes det har vært fint å ha statsministeren på minnemerkingen, men forstår hvorfor flere medlemmer har problemer med Solbergs unnvikelse i saken.

– Flere føler at statsministeren har vært unnvikende, og at hun har statsråder som murrer opp under det hatet som var bakgrunnen til det som skjedde 22. juli 2011. De ønsker ikke å ha en statminister til stede som ikke står opp mot slike uttalelser, sier Hussaini.

– Kan vi ikke kalle dette et ultimatum?

– Nei, jeg håper Erna Solberg skjønner alvoret i dette. Jeg håper de skjønner at grensen for anstendighet er brutt, og jeg håper hun tar oppgjøret med sin egen justisminister.

Til TV 2 forteller Erna Solberg at hun synes Listhaug gikk for langt med sitt Facebook-innlegg.

– Jeg har gitt uttrykk for at jeg mener at Facebook-statusen var over grensen for hva som er akseptabelt i forhold til politisk debatt. Den var med på å ødelegge den faktiske saken om hvordan man skal bekjempe terror.

– Det var for tøft billedbruk og for tøft retorisk, sier Solberg til TV 2.

Statsministeren understreker at hun har vært glad for å bli invitert til 22.juli-markeringen, men har respekt for at AUF og deres beslutning om å invitere eller ikke.