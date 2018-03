Statsminister Theresa May sier i en tale til Parlamentet mandag kveld at nervegiften er produsert i Russland, og at Russland med stor sannsynlighet sto bak forgiftningen av eks-spionen Sergej Skripal.

Ifølge Sky News er nervegiften «Novitsjok» (russisk for «nybegynner») laget for bruk i militært øyemed.

Den russiske nervegiften ble utviklet mot slutten av den kalde krigen. Sovjetunionen ville ha et kjemisk våpen som ikke kunne oppdages av NATOs varslingsutstyr.

«Novitsjok» omtales som en fjerdegenerasjons nervegift som er rundt ti ganger giftigere enn VX.

Storbritannia har kalt inn Russlands ambassadør på teppet. Han må forklare hvordan det har seg at nervegiften er blitt brukt mot de to.

– Hvis Storbritannia ikke får et troverdig svar innen tirsdag, vil britene konkludere med at det var Russland som sto bak, og regne forgiftningen som et voldelig angrep på britisk territorium, fremholder May.

– Vi vil ikke tolerere et slikt frekt forsøk på å drepe uskyldige sivile på vår jord, sa May.

Britiske etterforskere har jobbet døgnet rundt etter at den russiske eks-spionen Sergej Skripal (66) og datteren Julia (33) ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i Storbritannia søndag 4. mars.

Politiet har blant annet gått gjennom opptak fra overvåkingskameraer for å finne ut hvor Skripal og datteren befant seg før de ble syke.

I arbeidet med å avdekke hvordan de to ble utsatt for nervegiften, har etterforskningen konsentrert seg om flere steder:

Det er funnet spor av nervegift i puben og restauranten 66-åringen og hans datter besøkte før de kollapset.

Politiet har også undersøkt parkbenken der de ble funnet, den tidligere spionens hjem, en pub og gravlunden der 66-åringens kone og sønn er begravet.

Mandag ettermiddag ble parkeringsplassen utenfor supermarkedet Sainsbury's stengt for undersøkelser.

Opp mot 500 pub- og restaurantgjester ble oppfordret til å vaske både klærne og eiendelene sine grundig som en forholdsregel. Det tok flere dager å advare gjestene, en avgjørelse som kritiseres av både lokalbefolkning og politikere, skriver Salisbury Journal og The Guardian.

Avis: Giften laget i Russland

Britisk politi har fastslått hvilken type nervegift som ble benyttet, men hadde frem til mandag ikke gått ut offentlig med hvilken gift det var, ifølge Sky News og Reuters.

Britiske myndigheter har tidligere varslet at Storbritannia vil slå kraftfullt tilbake dersom det skulle vise seg at de to er blitt forgiftet og at en utenlandsk statsmakt står bak.

Myndighetskilder har opplyst til avisen The Times at politiet og sikkerhetstjenestene skal ha funnet beviser som knytter nervegiftattentatet til Russland. Ifølge The Daily Telegraph mener eksperter fra det britiske militærets forskningssenter Porton Down at det er bevist utover enhver rimelig tvil at nervegiften er laget i Russland.

Tom Tugendhat som leder det britiske parlamentets utenrikskomité sier til BBC at attentatet bærer preg av å ha blitt utført av en statsmakt.

Avhørt om to menn

Det russiske nyhetsnettstedet Rosbalt melder mandag at Scotland Yard skal ha sikret seg overvåkingsbilder av to menn som mistenkes for å stå bak ugjerningen. Ifølge Rosbalt skal en russisk forretningsmann bosatt i London ha blitt oppsøkt av etterforskere som ville vite om han kjente de to mennene på overvåkingsbildene.

Programlederen Dmitrij Kiseljov i statseide Rossija 1 beskylder Storbritannia for å stå bak giftangrepet, angivelig for rettferdiggjøre en boikott av fotball-VM, skriver The Moscow Times.

– Tenker du deg godt om, er det bare Storbritannia som vil tjene på å forgifte GRU-obersten, for å gi næring til russofobien, sa Kiseljov søndag.

Russlands president Vladimir Putin sier mandag at Storbritannia bør prøve å finne ut hva som skjedde med Skripal før de legger skylden på Russland, melder AP.

– Kom først til bunns med tingene der, så kan vi diskutere det, sa Putin til en BBC-korrespondent.

Skripal jobbet i den russiske militære etterretningstjenesten GRU frem til 1999. I 2004 ble han pågrepet utenfor sin bolig i Moskva, og to år senere ble han dømt til 13 års fengsel for landsforræderi. Han innrømmet at han ble rekruttert av den britiske etterretningsorganisasjonen MI6 i 1995, og ble senere løslatt og utlevert til Storbritannia etter en spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland i 2010.