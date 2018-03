I august 2016 innførte regjeringen, med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaken (H), fraværsgrensen for videregående skoler i Norge.

Innrømmet alt

Fraværsgrensen går kort fortalt ut på at elever ved videregående skoler mister retten til karakterer i et fag hvis de har ugyldig fravær i mer enn ti prosent av timene i faget.

Nå er en 20 år gammel gutt dømt i Oslo tingrett for å ha skaffet seg forfalskede legeerklæringer som han leverte på skolen. Ifølge dommen hadde han udokumentert fravær i flere dag, og han fryktet at han ikke vil få standpunktkarakterer i disse.

Tiltalte, som ga en uforbeholden tilståelse i retten, forklarte at han hadde noen venner som forfalsket legeerklæringer. Disse vennene skal ha laget fem legeerklæringer til ham, basert på en ekte legeerklæring.

Tiltalte oppga dato for fravær, lege og legesenter til kameratene, som deretter laget erklæringer for totalt 13 fraværsdager til ham.

Fraværet gikk ned etter innføring

20-åringen er tidligere ustraffet, og ble dømt til 14 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

Innføringen av fraværsgrensen førte til store protester. Før den nye fraværsgrensen var det slik at hver enkelt lærer vurderte om eleven hadde oppnådd kompetansemålene i faget, og om eleven følgende hadde grunnlag for å få karakter.

For ett år siden samlet TV 2 fraværstallene for videregående skoler for høsten 2016 i de fleste av landets fylker. Sammenlignet med høsten 2015, før fraværsgrensen ble innført, hadde fraværet gått ned etter innføringen.