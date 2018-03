Under et rettsmøte i Bergen tingrett mandag formiddag ble arrangøren av sykkel-VM slått konkurs av sponsorselskapet Interspons.

Dette selskapet, som ledes av en av norsk sykkelsports mektigste menn, Birger Hungerholdt, skulle ordne sponsorer til mesterskapet i Bergen. Etter at VM-festen hadde lagt seg og regningene skulle gjøres opp hadde Interspons et utestående krav på 1,8 millioner kroner overfor sin oppdragsgiver.

– Jeg hadde aldri trodd at Birger skulle gå til dette skrittet. Han dolker norsk sykkelsport i ryggen, sier Harald Tiedemann Hansen til TV 2.

– Høl i huet!

Han gikk av som sykkelpresident i helgen, og var daglig leder i Bergen 2017. Tiedemann Hansen - som selv har fått krass kritikk etter VM - understreker at han uttaler seg som privatperson i denne saken.

– Birger kan sitte på sin høye hest etter å ha tjent nesten fem millioner kroner på jobben de gjorde for Bergen 2017. Nå blir det bare smuler igjen til de andre. I dag sank min respekt for ham dønn i bånn. Dette er høl i huet!

– Er ikke dette drøyt å si?

– Jo, men jeg mener det. Han belaster norsk sykkelsport unødvendig. Om han ikke hadde gått til dette skrittet, så kunne vi funnet gode løsninger, som hadde dempet belastningen til kreditorene.

– Men kan du ikke skjønne at han ønsker å få igjen pengene sine?

– Det har jeg forståelse for. Men nå får han nesten ingenting.

– Hvorfor har Interspons fått fem millioner kroner?

– Det har de fått for det provisjonsarbeidet de har gjort. Birger er vel dermed den som har tjent mest på hele sykkel-VM. Da synes jeg det er krevende at han går til dette skrittet, svarer Tiedemann Hansen om mannen han har hatt en tett relasjon til siden de syklet sammen på 70-tallet.

Vil ikke kommentere kritikken

Birger Hungerholdts selskap står blant annet bak sykkelrittet Tour of Norway og drifter sykkellaget Joker Icopal. Han selv har vært rådgiver for noen av landets største sykkelstjerner, deriblant Edvald Boasson Hagen. I Bergen tingrett var han representert av firmaets advokat Sølve Herdal.

– Det er ingen tvil om at vilkår for konkurs forekommer, sa advokaten i retten.

TV 2 har vært i kontakt med Hungerholdt, som ikke ønsker å kommentere kritikken mot seg.

Over 70 kreditorer har krav mot Bergen 2017 AS. Kravene utgjør totalt mellom 70 og 80 millioner kroner. Sykkel-VM er også hovedårsaken til at Norges Cykleforbund på tinget i helga la frem et konsernregnskap for 2017 som viser at tap på 35,4 millioner kroner.

– Vi var i samtaler med UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) og andre, og alle har vært villige til å finne løsninger. Det gadd ikke Birger å vente på.

– Hvor mye kunne dere redusert tapene til kreditorene hvis dere hadde fått fortsette dette arbeidet?

– Det kunne fort endt med at kreditorene hadde fått tilbake 50 prosent av kravene sine. Og de med fakturaer på under 100.000 kroner kunne fått 100 prosent, hevder Tiedemann Hansen.

– Klarer å tenke selv

Den tidligere sykkelpresidenten mener at dette bør få konsekvenser for Interspons.

– Etter dette må det være fryktelig vanskelig for mange å samarbeide med Interspons, sier Tiedemann Hansen og svarer dette på spørsmål om sykkelforbundet bør bryte forbindelsene til Hungerholdts selskap:

– De klarer å tenke selv. Jeg vil ikke blande meg i dette.