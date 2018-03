Skøyteidretten i Norge blomstrer igjen for fullt etter sterke prestasjoner fra Håvard Holmefjord Lorentzen og de norske skøytegutta i OL og VM. Sverre Lunde Pedersen falt søndag under 10 000 meter i allround-VM, utendørs i Amsterdam.

En lignende folkefest som i Amsterdam er ikke Norges skøyteforbund interessert i på nåværende tidspunkt.

– Dette er ikke noe tema hos oss. Vi vil heller at flere skal gå på skøyter i flere måneder enn én folkefest. Vårt fokus i Oslo-området er at vi skal få tak over skøytearenaen på Valle Hovin, sier generalsekretær i Norges Skøyteforbund Halvor Lauvstad til TV 2.

For det er lang skøyte-historie på Bislett Stadion. Første skøyte-VM ble arrangert i 1947, og etter det kom det elleve verdensmesterskap til og ti europamesterskap.

Daglig leder i Bislettalliansen Rune Stenersen sier det ikke er noe problem å få is på stadion.

– Det er veldig enkelt å legge is på Bislett. Det er samme måte som de brukte på Olympiastadion i Amsterdam. Flaten ligger her så det er ingen problem å legge is på banen. Så er resten av arenaen klar med 15 000 plasser, sier Rune Stenersen.

At Bislett Stadion er en historisk skøytearena er det ingen tvil om. Den dag i dag er det turister som legger turen om for å se på arenaen som har holdt så mange mesterskap.

– Vi har flere hollendere som kommer innom for å se på den historiske arenaen, og jeg er sikker på at et utendørs-VM ville vekt mange gamle minner, sier Stenersen.

Men disse drømmene legges på is. Skøyteforbundet setter et utendørs-VM langt bak på listen over tingene som er prioritert.

– Vårt største mål nå er at så mange som mulig i Norge skal få gå på skøyter. Derfor er et tak på Valle Hovin 10 000 ganger viktigere enn en folkefest på tre dager. Vi har Vikingskipet i Hamar som nasjonalarena og der skal vi ha VM i 2020, poengterer Halvor Lauvstad.