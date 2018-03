Tall fra Folkehelseinstituttet viser at den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel var 2,7 døgn i 2016. Ti år tidligere var liggetiden et halv døgn lengre.

Nå ønsker den nye Kvinneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen, som står ferdig i 2023, å sende hjem 40 prosent av kvinnene seks til åtte timer etter fødsel.

Overlege i fødselsmedisin ved OUS, Thorbjørn Brook Steen, frykter det kan føre til fødseldepresjon, angst og at færre kvinner ammer.

Direktør ved Kvinneklinikken og doktorspesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, Susanne Albrechtsen, presiserer at tilbudet er ment for friske kvinner og barn.

– Fra samarbeid med Nærdjordmorsenter i fem kommuner og vårt prosjekt Jordmor Hjem, har vi erfaring med at det går veldig bra med dem som reiser hjem tidlig. Kvinnene sier at de føler seg trygge og er tilfredse med tilbudet.

Følte seg jaget ut av sykehuset

Men slik var det ikke for Brita Fledvad Nielsen, som fødte sitt tredje barn, Aurora, på Haukeland sykehus for snart tre år siden.

FØLTE SEG JAGET UT: Brita måtte fort ut av sykehuset og fikk ikke tilstrekkelig hjelp. Foto: Privat

– Jeg følte vi ble jaget ut av sykehuset.

Fødselen gikk bra og Brita følte hun hadde god kontroll på sin tredje fødsel. Men etterpå følte hun at datteren var slapp, hun skrek ikke så mye, og var mindre enn de to storesøstrene.

Dagen etter ble mor og barn sendt til hørselscreening, men apparatet godkjente ikke lille Aurora. De ble fortalt at de ikke skulle bekymre seg – datteren hadde mest sannsynlig bare fostervann i ørene.

Familien ble sendt hjem og fikk beskjed om at de ville motta en ny innkallelse om en uke. Den uteble. I mellomtiden hadde Aurora mange plager.

– Omsider kom vi inn til ny screening, men fikk beskjed om at vi måtte komme tilbake om et år.

I ettertid viste det seg at Aurora var født helt døv. Det ble fastslått da hun var 14 måneder.

– Vi fikk beskjed om at vi skulle visst dette før. Hadde Aurora fått et elektronisk høreapparat tidlig nok, så kunne hun fått utviklet talespråket mye bedre.

Sykehuset legger seg flate

Direktør ved Kvinneklinikken, Susanne Albrechtsen, beklager på det sterkeste at hørseltesten til Aurora, som fortalt av mamma Brita, ikke ble fulgt opp.

– Her var vi ikke gode nok, og det beklager vi. Det kommende tilbudet i det nye sykehuset med individuelt tilpasset familiebasert barselomsorg, med hjemreise inntil 24 timer etter fødsel, er ment for friske kvinner og barn.

BEKLAGER: Direktør ved Kvinneklinikken og doktorspesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp, Susanne Albrechtsen, beklager. Foto: Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

– I dag blir både kvinner og nyfødte nøye observert, og vi utfører en rekke tester for å være sikre på at det er trygt for de at reise hjem. Vi vet fra evalueringen av nærjordmorsentrene at kvinnene også i stor grad er tilfreds med tidlig hjemreise, fordi de blir fulgt opp av jordmoren som har fulgt dem i svangerskapet.

Albrechtsen mener det er viktig å skille historien til Brita og Aurora, og tidlig hjemreise.

– Bør ligge 24 timer etter fødsel

Overlege i fødelsmedisin ved OUS, Thorbjørn Brook Steen, mener det sjelden er forsvarlig å sende hjem nybakte mødre seks til åtte timer etter fødsel.

BØR BLI LENGRE: Overlege ved OUS mener fødende bør bli på sykehuset i minst ett døgn. Foto. TV 2

– Som en tommelfinger mener jeg at et barselsopphold er viktig for mødre, uavhengig om det er første, andre eller tredje barnet.

– Jeg vil anbefale de fleste å overnatte minimum ett døgn hvis man ikke har hjemmebesøk samme kveld eller natt.

Albrechtsen presiserer at alle kvinner kan være trygge på å få dekket de behov de har, også selv om de kun blir liggende på sykehuset i seks til åtte timer etter fødsel.

– Ingen skal reise tidlig hjem hverken nå eller i fremtiden uten at det er et tilbud om oppfølging.