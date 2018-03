Stemmestyring er fremtiden – også på do, skal vi tro den amerikanske produsenten Kohler, som lager både stemmestyrt toalett og dusj.

Lyspærer, TV, kjøkken og bil kan man også slå av en prat med nå, eller i løpet av noen få måneder.

Likevel må man ikke regne med small talk med maskinene. Det er enkle kommandoer som gjelder.

Stemmestyrt hjem

TV 2 hjelper deg har testet de to store stemmestyringenhetene Google Home og Amazon Alexa opp mot hverandre.

De er nå tilgjengelig på det norske markedet i sine amerikanske utgaver, men allerede til sommeren kommer Google Home på norsk.

MINI: Eirik Norman Hansen viser frem Google Home i liten versjon som er et godt kjøp til rundt 650 kroner. Foto: TV 2 hjelper deg

– Dette er det man kaller personlige digitale assistenter, en slags Siri for hjemmet ditt. Det kan kontrollere lys, spille musikk, slå opp og ned varmen, kjøpe ting og bli underholdt. Det er rett og slett en datamaskin du prater til, sier foredragsholder og digitalekspert Eirik Norman Hansen i det digitale rådgivningsselskapet Itch.

Han har oppmontert Amazon Alexa på jobben og Google Home hjemme og vet godt hvordan de to systemene fungerer i Norge.

I USA har Google Home og spesielt Amazon Alexa blitt en gedigen suksess. I følge en fersk undersøkelse fra Northeastern University/Gallup bruker 22 prosent av amerikanerne slike digitale personlige assistenter.

STEMMESTYRT: Forskjellige Amazon Alexa-varianter koster fra 650 kr og opp til 2200 kr. Foto: Produsenten

– Jeg var hjemme hos en voksen dame på et par-og-seksti-år i USA. Plutselig sier hun: Alexa, jeg trenger kikerter! Så fortsatte vi bare å snakke og etter 20 minutter kommer det en kar på døra hennes med kikerter. Det er ganske gøy, sier Norman Hansen.

Hva skal man velge?

For Norman Hansen har både Google Home og Amazon Alexa sine sterke og svake sider:

Amazon Alexa

+ Har mange samarbeidspartnere slik at den vil fungere med de fleste TV`er, dusjer, biler og smarthøyttalere.

+ Vil fungere perfekt til shopping når den kommer til Norge.

- Vanskelig å sette opp.

- Vanskelig å prate med. Må si ting på en spesiell måte.

Google Home

+ Lettere å bruke og forstår hva jeg sier

+ Kommer på norsk i sommer

- Fungerer med færre produkter

- Dårligere som shoppingpartner

Vinneren er akkurat nå Google Home Mini (650 kr).

Men om noen måneder kan resultatet være annerledes fordi alt avhenger av når og hvordan Amazon Alexa blir introdusert på det norske markedet.

Mange bruksområder

De to stemmestyringssystemene blir brukt i flere og flere produkter. Her er et knippe:

Lys

GOOGLE HOME: Her er den store varianten til 1700 kr i forskjellige farger. Foto: Produsenten

Phillips hue light og IKEAs smartlys er på markedet og kan bli styrt av både Google Home og Amazon Alexa.

TV

LG og Sony støtter både Google Home og Amazon Alexa på de nye modellene som kommer til våren. Mens Samsung satser på sin egen stemmestyring. Ved hjelp av en liten Google Chromecast kan man få sin gamle TV til å bli stemmestyrt av Google Home.

Smarthøyttaler

Sonos har Alexa integrert og vil snart få støtte for Google Home. Onkyo, LG og Harman Kardon har også høyttalere som støtter Alexa.

Bil

BMW er de aller første til å ha stemmestyring på sine biler i Norge og TV 2 hjelper deg fikk både låst bilen og startet varmeapparatet ved hjelp av Amazon Alexa. Den vil snart virke med Google Home også. Mini, Ford, Toyota, Seat, Skoda, VW, Mercedes og flere andre bilmerker følger etter.

Smarthjem

LG har kjøleskap, vaskemaskin, robotstøvsuger og aircondition som du kan snakke med via Google Home og Amazon Alexa. Det kan du også gjøre med din iRobot-støvsuger.

Etter hvert vil de komme mye flere produkter og mange flere bruksområder. Det er bare fantasien som setter begrensninger.