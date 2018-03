Akkurat nå pågår det som av mange regnes som årets viktigste bilmesse, i Genève.

Over 900 biler er på plass, og det har vært 110 Europa- og verdenspremierer på nye modeller.

Her i Norge, er det naturligvis ekstra interessant å kikke nærmere på de elektriske nyhetene som er på plass.

Det betyr at Topp 10-listen du finner under også dreier seg om nyheter som kommer på markedet et par år framover.

Det betyr også at Tesla Model 3, som vi vet at tusenvis av nordmenn venter på, ikke er med her. Tesla var nemlig ikke representert på bilmessen denne gangen.

Andre generasjon av Nissan Leaf er allerede på norske veier..

1. Nissan Leaf

Vi har skrevet det før, og gjentar det like godt nå: Dette kan bli en historisk bil. Det er nemlig en reell sjanse for at nye Leaf kaprer plassen som Norges mest solgte bil i 2018. I Europa selges det nå en bil hvert 12. minutt!

Utleveringene er allerede godt i gang. Nissan lover at det skal være nok biler til alle som vil ha, uten lange ventelister.

Rekkevidden på dagens utgave er 378 km. Dette er basert på den "gamle" NEDC (New European Driving Cycle) -metoden, som er i ferd med å erstattes av nye og mer realistiske WLTP (Worldwide hamonized Light vehicles Test Procedure).

Starprisen er 236.000 kroner – mens toppmodellen Tekna koster 295.000 kroner.

Slik ser prototypen av Audis elektriske SUV ut i kamuflasjefolie.

2. Audi e-tron

Endelig fikk vi se prototypen. Det er altså betydelig nærmere den endelig bilen enn konseptbilen var. Selv om den var kamuflert, fikk vi et tydelig inntrykk av designet.

Det virker som om Audi toner ned det ganske spenstige designet i konseptbilen. Den bilen vi fikk se i Genève var langt mer i tradisjon med Audiene ellers.

Mange venter spent på pris. Den fikk vi vite ikke er langt unna. Og skal være "konkurransedyktig", som det så fint heter.

Flere tusen nordmenn har betalt for å sikre seg en plass i reservasjonskøen. Og Audi lover at de første bilene kommer før vi skriver 2019. Rekkevidden blir på over 500 km, og 0-100 km/t skal ta bare 4,6 sekunder.

Det kan virke som om Tesla Model S har stått litt modell for VW da de laget konseptbilen ID Vizzion.

3. VW ID Vizzion

VW har lagt Dieselgate bak seg, og har full fart forover. Her er naturligvis elbiler en viktig del av satsningen. I Genève hadde de med seg fire elbilkonsepter.

Det siste i rekken var den store sedanen Vizzion. Her snakker vi rekkevidde på 660 km, stor grad av selvkjøring og et stilig design. Midt i strupen på Tesla, vil mange si. Selv om ytelsene ikke kan måle seg. Men Vizzion har to elmotorer som tilsammen yter 305 hk. Burde holde for de fleste det ...

Bilen er ventet på markedet i 2022.

Denne bilen er flere tusen nordmenn veldig spent på. Utfordringen for Hyundai blir at det neppe er nok biler til alle kundene, her kan det bli lang ventetid.

4. Hyundai Kona

Hyundai har aldri opplevd maken til interesse som det er rundt deres elektriske versjon av kompakt-SUVen Kona. Her får du ikke 4x4 – men et litt høyreist karosseri og SUV-design.

Bilen kommer med to batteripakker, der den kraftigste leverer en rekkevidde på solide 546 km (NEDC), 482 (WLTP). De første bilene kommer til norske kunder i løpet av sommeren.

Hyundai er imidlertid forberedt på betydelige leveringsutfordringer. Over 18.000 nordmenn har skrevet seg på "interesselisten" – og realistisk sett snakkes det om rundt 2.500 leverte biler i år.

Heller ikke her er prisene klare helt enda. Men de er ikke langt unna.

Akkurat hvordan Mercedes sin elektriske SUV blir seende ut vet vi ikke enda. Men her er i alle fall konseptbilen.

5. Mercedes EQC

Mercedes fikk fart på elbilsatsningen med B-klasse Electric. I tillegg har de stor suksess med den ladbare hybriden GLC. Nå skal de slå sammen suksessfaktorene – og lage en elektrisk SUV på størrelse med GLC. Den får navnet EQC, og kommer på markedet i 2019.

Norge var første og eneste land som åpnet for bestillinger i høst, og pågangen har vært stor.

Igjen snakkes det om rekkevidde på rundt 500 km, mens 0-100 km/t skal gå på under fem skunder ...

Jaguar kommer til å sette en solid salgsrekord i Norge, med sin første elektriske bil: I-Pace. Foto: Cyril Zingaro

6. Jaguar I-Pace

Har allerede blitt lansert i Norge – og slått godt an. Interessen økte ytterligere da prisene ble klare. Inngangsbilletten her er 599.000 kroner.

Rekkevidden målt etter WLTP-metoden er på imponerende 480 km, og SUVen gjør 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Tilhengerfeste er mulig, og du kan da trekke opptil 750 kg.

De første bilene er ventet til norske kunder i august – og innen årsskiftet lover Jaguar Norge å ha levert ut 1.300 biler.

Porsche vil også være med på elbil-bølgen. Her er deres andre helelektriske konseptbil: Mission E Cross Tourismo.

7. Porsche Mission E Cross Tourismo

Porsche har for lengst avslørt at de også har elbilplanene klare. Sedanen Mission E har vi sett flere gangen. I Genève hadde de med seg nyheten Mission E Cross Tourismo – en litt høyreist stasjonsvogn av typen crossover, er kanskje beste måten å beskrive den på.

Her blir det firehjulstrekk, tilgang til god bakkeklaring og mer plass enn du er vant med i en Porsche.

Men tro ikke at Porsche har glemt verdiene sine. 600 hk gjør at den skal klare 0-100 km/t på 3,5 sekunder. Rekkevidden er sagt å være over 500 km.

Zoe har etterhvert blitt en populær bil i Norge. Nå er en fornyet utgave på vei.

8. Renault Zoe MkIII

Selv om de slet litt i starten, har Renault virkelig fått dreisen på salget av sin elektriske småbil Zoe. Blant annet takket være rekkevidde på over 400 km (NEDC) og lav pris.

Nå skal den oppgraderes. Her blir det mer krefter, som gjør at Zoe skal kutte 0-100 km/t-tiden med hele to sekunder.

Om rekkevidden også øker, har vi ikke fått bekreftet enda. Men salgsstart blir før sommeren, og Renault påpeker at de skal sørge for rask levering.

Ikke mye som minner om første generasjon av Nissan Leaf her! Snart kommer Nissan med elektrisk SUV.

9. Nissan IMx Kuro Concept

Nissan som står bak verdens mest solgte elbil, vil naturligvis gjerne ha kjøpere også i el-SUV-segmentet. I Genève viste de fram en konseptbil som nok vil bidra til akkurat det. SUVen IMx Concept er i alle fall en spennende modell.

Rekkevidden opplyses å være over 60 mil, og den skal ha både 4x4 og fire seter (blir vel kanskje fem i produksjonsutgaven?).

Designet er mer spenstig enn vi er vant med fra den kanten, men igjen er spørsmålet om de dristige linjene kommer til å bli med videre til produksjonsbilen.

Dette er et av framtidskonseptene Toyota har med til bilutstillingen i Genève. Nå skal det komme "vanlige" elbiler med Toyota-logoen på også.

10. Toyota

På tampen tar vi med at Toyota var på plass med flere batterielektriske konseptbiler i Genève. Det er interessante nyheter fra den kant, som tidligere har snakket mest om hydrogen.

At verdens nest største bilprodusent nå virker interessert i å kaste seg på elbilbølgen er verdt å merke seg.

Toyota har for øvrig satt sluttdato for salg av dieselbiler i Europa. Det skjer allerede i løpet av 2018! Så her går det fort.

