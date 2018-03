Se FotballXtra på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo, søndag fra 17.30!

Søndag er det duket for sesongens andre FotballXtra, når norsk fotball skal inn i sin andre Eliteserie-runde.

Der vil runden selvsagt debatteres, omtales og gjennomgås av TV 2s eksperter, og det blir også litt tid for å se frem mot kommende helg og de to norske landskampene for året.

I den anledning har vi, med tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen som en del av TV 2s ekspertkorps, invitert trenerlegenden til å lansere sin favoritt-ellever fra dagene som landslagssjef.

Uttaket bød på mange tøffe valg, og det mest iøynefallende er kanskje vrakingen av stjernene som vant Champions League for Manchester United i 1998/99. Verken Ole Gunnar Solskjær, Ronny Johnsen eller Henning Berg får nemlig plass blant Drillos utvalgte.

– Det er ingen som mistenker deg for å være Manchester United-supporter etter uttaket hvert fall?

– He, he. Nei. Men jeg liker jo egentlig ikke å ta ut sånne lag. Dette er muligens første gang jeg har gjort det skikkelig. Noen fryktelig gode må ut, sånn er det bare, sier Drillo.

En av de som ikke får plass er altså Ole Gunnar Solskjær, som har tjent over 300 millioner kroner og er en av fotballhistoriens mest kjente nordmenn etter sine elleve år i Manchester United.

– Han hadde naturligvis fantastiske avslytningsegenskaper og var en god spiss. Han satt en del på benken for meg, men var selvfølgelig en suveren joker. Jeg husker godt scoringen mot Aserbajdsjan og debuten hans nede i Jamaica, mimrer Drillo.

IKKE PLASS: Ronny Johnsen, Ole Gunnar Solskjær og Henning Berg har spilt til sammen 229 landskamper for Norge. Foto: Fjeldstad, Knut

Nå 75 år gamle Drillo, som ledet Norge både i den første storhetstiden fra 1990 til 1998 og deretter kom tilbake som sjef mellom 2009 og 2013, valgte på stopperplass å gå for de tidligere landslagskapteinene Rune Bratseth og Brede Hangeland. Backplassene ble beslaglagt av Tom Høgli og John Arne Riise, begge fra Drillos siste periode som sjef.

– Ronny Johnsen var en fantastisk stopper og en god duellspiller, med vanvittig fart. Jeg brukte Henning både som stopper og høyreback, og han var mest aktuell som høyreback i dette laget, men Tom var bedre som ren back, forklarer Drillo.

Her er tidenes Drillo-ellever, med dertilhørende begrunnelser fra treneren selv:

(4-5-1): Erik Thorstvedt T.Høgli R. Bratseth B. Hangeland J.A. Riise J.King Ø.Leo K.Rekdal E.Mykland T.A. Flo J.Carew

Erik Thorstvedt:

– Norges beste keeper. Meget viktig da vi kvalifiserte oss til VM i 1994 på bekostning av blant andre England og Nederland.

Tom Høgli:

– Det er få spillere de siste 10-12 årene som til de grader har redusert Ronaldo til ufarlig i en kamp. Én mot én defensivt var Tom fantastisk.

Brede Hangeland:

– Hadde en enorm posisjon i min andre periode. Selvskreven kaptein.

Rune Bratseth:

– Vi kunne alltid stå høyt når Rune styrte forsvaret. Også han var klart bedre som andreforsvarer enn førsteforsvarer, så jeg hadde nok neppe tatt ut Rune og Brede sammen i en kamp. Men i et sånt eksperiment har de vært mine to viktigste stoppere.

John Arne Riise:

– Flest landskamper, seriøs og hardtarbeidende. Scoret også en del mål - ikke minst fine mål.



Joshua King:

– Fysikk og fart som få andre norske spillere har hatt. I dag er han den mest profilerte spilleren vi har også. Hadde han i kikkerten lenge før vi tok han ut. Noen mente det var for seint. Avgjorde en viktig bortekamp mot Kypros.



Øyvind Leonhardsen:

– Aldri hatt en spiller som har vært så god UTEN ball. Der var han unik. Vanvittig løpskraft.

Kjetil Rekdal:

– Jeg har jo holdt foredrag opp gjennom og fleipet med at du trenger spillere med spisskompetanse. Og så trenger du spillere uten. Kjetil var litt det siste. Gjorde sjelden feil, var fotballklok og veldig viktig i det defensive. Evne til å avgjøre kamper. Sterk mentalt.



Erik «Myggen» Mykland:

– Alle lag det trenger det kreative. Der hadde vi Myggen. Slo pasninger og så løsninger ingen andre gjorde.



Tore André Flo:

– Sammen med John den mest selvskrevne. Litt ustabil, men på sitt beste var Flo verdensklasse. Evnen til å dra av spillere én mot én var kanskje hans største styrke.



John Carew:

– Et unikum. En spiller alle trenere ville valgt. Ingen nordmann har hatt så store forutsetninger for å bli verdens beste spiss. Og tidvis var han det også. Kombinasjon av fart, styrke, ballbehandling. Gikk aldri i bakken, det var som å møte en fjellvegg

– Helt sikker på er at dette hadde vært et fryktelig vanskelig lag å slå

Lengst fremme på banen ble det altså Joshua King, Øyvind Leonhardsen, Kjetil Rekdal, Erik Mykland, Tore André Flo og John Carew som beslagla de offensive plassene, og dermed måtte enkelte stjerner ut.

– Lars Bohinen hadde også den kreativiteten jeg ofte snakker om: Spilleren som kan gjøre det lille ekstra på et internasjonalt nivå. Jeg kunne snudd litt om på midtbanen og fått plass, men hvem skulle ha vært ute? spør Drillo retorisk.

Tidenes norske landslagssjef, som tidligere i år ble hedret med Idrettsgallaens hederspris, tror laget han har stablet på beina ville vært svært vanskelig å vinne mot. Et våkent øye vil også legge merke til at overvekten av spillerne er fra den første perioden.

– Jeg har tatt med seks spillere fra den første og fem fra den andre. Det speiler vel nivået ganske korrekt også. Det ble litt vanskeligere enn jeg hadde trodd, men det er jeg er helt sikker på er at dette hadde vært et fryktelig vanskelig lag å slå. Og det er mange gode norske som var i sin gullalder mellom mine epoker også, avslutter Drillo.

