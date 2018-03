Se situasjonen fra helgens Premier League-runde i videovinduet øverst!

Gylfi Sigurdsson kan ha pådratt seg en alvorlig kneskade, og står i fare for å miste sommerens VM-sluttspill.

Islands største stjerne skal ifølge det islandske nettstedet Fotbolti mandag undersøkes etter at han pådro seg en skade på yttersiden av sitt høyre kne i Evertons Premier League-kamp mot Brighton lørdag.

28-åringen fullførte kampen, men det skal være klart at det dreier seg om en skade på leddbåndene i kneet.

– Vi kjenner ikke til omfanget av skaden, men det er en seriøs skade. Vi vet ikke om det er strukket eller røket. Men han kan ikke bevege foten i dag, fordi det er så hovent, sier den islandske fotballjournalisten Hjörvar Hafliðason til TV 2 Sporten mandag.

SKAL I UTGANGSPUNKTET MØTES IGJEN: Gylfi Sigurdssons Island og Luka Modrics Kroatia møtes i VM. Nå er den nordiske stjernen av de to usikker til mesterskapet. Foto: Haraldur Gudjonsson

– Dersom Argentina mister Messi, er det ingenting sammenlignet med dette

Hafliðason er fotballkorrespondent for islandske 365 Media, og dekker blant annet Sigurdssons karriere i England tett.

– Alt tyder på at det er en alvorlig skade, og du kan bare tenke deg hvor ødeleggende dette er for oss om han mister VM. I mine øyne er han den viktigste enkeltspilleren for sitt lag blant alle landene i hele VM. Han blir en slags Supermann når han tar på seg den islandske landslagsdrakten. Jeg kan ikke understreke hvor viktig han er for laget. Han er alt, sier en oppbrakt Hafliðason til TV 2.

Journalisten bekrefter at den islandske stjernespilleren skal møte en spesialist i London mandag for å få undersøkt omfanget av skaden. Dersom båndene i kneet kun er skadet, men ikke røket, er det vanvligvis kalkulert med en fase på to-tre måneder med tanke på å komme seg tilbake igjen på fotballbanen. Da blir det et kappløp mot klokken med tanke på å rekke mesterskapet.

– Jeg vil si at dersom Argentina mister Messi eller Brasil mister Neymar, så er det ingenting sammenlignet med dette. Han er så viktig. Vi scorer for eksempel mye på dødballer, og han er en dødballmester, sier Hafliðason.

Island, som for første gang i landets fotballhistorie har kvalifisert seg til fotball-VM, møter Argentina i sin åpningskamp 16. juni. Dersom Sigurdsson har røket bånd i sitt kne, blir fraværet betraktelig lengre. I så fall kan det være snakk om en operasjon, og et skadeopphold på seks til ni måneder.

Islands VM: 16. juni: Argentina-Island

22. juni: Nigeria-Island

26. juni: Kroatia-Island

Ble skadet midtveis i 1. omgang - spilte hele kampen

Sigurdsson pådro seg skaden i Evertons 2-0-seier over Brighton lørdag, men det spesielle var at han spilte samtlige 90 minutter. Allerede 23 minutter ut i oppgjøret oppstod imidlertid situasjonen, da han ble sittende nede etter en situasjon rundt midstreken. Men islendingen valgte altså allikevel å spille videre.

– Det var så rart, for Gylfi klager jo aldri. Så vi tenkte på det da vi så kampen, at det var veldig utypisk ham å bli sittende på bakken. Men på den annen side er det jo også så typisk ham ikke å klage, og bare spille videre, sier korrespondent Hafliðason.

TV 2s ekspert: – Krysser alt jeg har for at skaden ikke er alvorlig

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen blir lei seg når han får høre om nyheten.

– Det er trist om Gylfi skulle miste sommerens VM, for han er Islands klart viktigste spiller. Han har tidvis levert varene i Premier League, og spesielt i Swansea, men han har vært enda bedre med flagget på brystet. Hadde ikke han vært en del av dette laget, hadde veien både til EM i Frankrike og VM i Russland vært mye vanskeligere, sier han.

TV 2s fotballekspert håper for alt i verden at Sigurdssons skade er mindre alvorlig enn først antatt. Den offensive midtbanespilleren var toppscorer for sitt land i gruppespillet, og er kåret til årets spiller i hjemlandet de siste seks årene.

– De målgivende pasningene og scoringene han har levert har det vært høy klasse over, og kollektivet Island trenger Gylfi i VM om de skal komme opp mot sitt beste nivå. Jeg krysser alt jeg har for at skaden ikke er så alvorlig at han mister VM, og det tror jeg hele Island også gjør, sier Mathisen.

PS! Island spiller i VM-gruppe D, og møter Nigeria (22. juni) og Kroatia (26. juni) i sine øvrige kamper. Mesterskapet deles mellom TV 2 og NRK på norske TV-skjermer.