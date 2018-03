– Vi fikk melding fra en som hevdet seg truet av en annen person i et hus i Ålesund sentrum. Vi rykket til stedet, og vedkommende som skal være utsatt for trusler er lettere skadd og får behandling av ambulansepersonell, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Arild Reite, til TV 2.

En person er pågrepet for truslene.

– Vi har ikke kontroll på bakgrunnen for truslene, men har kontroll på de involverte og vil begynne å nøste i saken på stedet, sier Reite.

Årsaken til at politiet bevæpnet seg, var at personen som skulle være utsatt for trusler hadde observert et våpen.

– Meldingen gikk ut på en trusselsituasjon med våpen. Vi vet per nå ikke hvilke type våpen som har vært brukt. Det har vært nevnt ulike type våpen, både pistol, kniv og balltre. Politiet fikk raskt kontroll på situasjonen, sier Reite.

TV 2 får opplyst at de involverte skal tilhøre narkotikamiljøet i Ålesund. Dette ønsker ikke politiet uttale seg om nå.

– Politiet vil ikke uttale seg om bakgrunnen for hendelsen, men bekrefter at de involverte er kjenninger av politiet. Vi har nå krimteknikere på stedet.