Leiligheten ble lagt ut på Finn.no på fredag, og har allerede nesten ti tusen sidevisninger på nett.

Ifølge megler Chattree ligger gjennomsnittet på rundt tre tusen visninger.

– Vi visste at denne leiligheten kom til å få litt oppmerksomhet, men det er helt ekstreme tall, sier ansvarlig megler Ansh Chattree fra Privatmegleren Rodeløkka, til TV 2.

Fri fantasi

Leiligheten er en såkalt smart-leilighet hvor du gjennom en app, kan snakke til leiligheten for å styre blant annet lys.

Selgeren er 31 år gamle Aleksander Aaker.

Han har bodd der i seks år, og har designet og utformet leiligheten helt selv. Inspirasjonen har han hentet fra hoteller, og ting han har sett rundt omkring.

DETALJER: Aaker sier at skorpionen i gulvet er ekte, men utstoppet. Han ville ha noe som sto i kontrast med de hvite steinene, og gikk derfor for en skorpion. Foto: Foto: H5 / Privatmegleren

– Jeg driver med automasjon, og har en veldig stor interesse for teknologi. Leiligheten er et resultat av fri fantasi, sier Aaker til TV 2.

Detaljerik

Leiligheten er svært detaljert, og 31-åringen trekker frem taket som sin personlige favoritt.

SKORPION: Skorpionen i gulvet er ikke farlig, og kan byttes ut, påpeker selgeren til TV 2. Foto: Foto: H5 / Privatmegleren

Aaker er glad for den voldsomme interessen, men innrømmer at det er med tungt hjerte han nå selger leiligheten.

– Jeg har lagt ned ekstremt mye arbeid i den, og jeg håper den som flytter inn, setter like stor pris på den som jeg gjør, sier han.

Nytt hus

Megleren sier at boligen er fremtidsrettet og unik. Noen kommer til å digge den, og andre ikke, sier Chattree.

– Den er spesiell, og kommer til å bli solgt. Vi gleder oss til å finne den rette kjøperen, legger han til.

Aaker innrømmer at samboeren ikke alltid har vært like begeistret for leiligheten, og at hun synes det er litt mye. Men 31-åringen kommer til å videre den unike stilen, også til sitt nye hus.

– Det blir nok ikke like detaljert, det har jeg ikke tid til, sier han.