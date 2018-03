Mandag møttes regjeringens medlemmer til budsjettkonferanse i Hurdal. Den skal vare frem til onsdag.

Partilederne Trine Skei Grande, Siv Jensen og Erna Solberg holdt mandag en pressekonferanse før de gikk inn i forhandlingene, som skal ende med et forslag til statsbudsjett i oktober.

Erna Solberg står overfor tøffe forhandlinger: Ikke bare skal hun sørge for at Venstre og Frp finner sammen. I tillegg er det mindre penger å rutte med enn tidligere.

Mindre oljepenger

Årsaken er ifølge Solberg at norsk økonomi går bedre nå enn på mange år. Oljekrisen er tilsynelatende et tilbakelagt kapittel og den registrerte ledigheten er på vei ned.

– Det går mot lysere tider i norsk økonomi. Det er gode nyheter for vanlige folk, men det krever moderasjon og måtehold i den offentlige pengebruken, sier statsminister.

I praksis betyr det at regjeringen skal bruke mindre oljepenger, noe som gir mindre handlingsrom for regjeringen.

Statsministeren mener at for høy pengebruk vil gi økt press i økonomien. Det kan igjen påvirke kronekursen og rentenivået, noe som vil få konsekvenser for norske husstander.

Ingen friske penger

Finansminister Siv Jensen sier rett ut at det ikke blir noen nye, friske penger i årets budsjett.

To av årsakene er satsingene på Nasjonal Transportplan og langstidsplanen for Forsvaret, som binder opp store deler av regjeringens handlingsrom.

Samtidig blir en stadig større andel av befolkningen eldre. Det vil i fremtiden by på økte kostnader knyttet til både pensjon og omsorgssektoren.

– Dette budsjettet vil først og fremst handle om å prioritere og omprioritere innenfor de rammene vi har i dag, sier Jensen.

– Vi må se om vi kan bruke pengene på bedre måter enn vi gjør i dag, sier Solberg til TV 2.

Alle får ikke vekst

På direkte spørsmål om det nå må forventes kutt i statsbudsjettet, svarer Erna Solberg:

– Det er i hvert fall slutt på tiden der alle sektorer kan forvente å oppleve vekst hvert år. Noen omprioriteringer må gjøres.

En metode for å øke inntektene til staten er å øke skatter og avgifter, men det blir det neppe noe av.

– Ingen av regjeringspartiene har gått til valg på å skjerpe skattene, men hvordan det endelige skatteopplegget blir, får vi se i oktober, sier Siv Jensen.

Før forhandlingene gikk i gang var Trine Skei Grande opptatt av å få gjennomslag i miljøpolitikken.

– Vi ønsker en grønn omstilling, at vi bidrar til å skape flere grønne arbeidsplasser og at vi laget et budsjett som er rustet for å håndtere fremtidens utfordringer, sier Grande til TV 2.