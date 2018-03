Det er lørdag 24. februar og urmaker Espen Saastad har akkurat åpnet forretningen i Storgata i Porsgrunn. Klokken er rundt kvart over ti når han står i andre etasje og prater med en kunde.

Men så ser urmakeren noe i vinduet som gjør ham mistenksom. To mørkkledde menn står rett på andre siden av veien. Så drar de på seg finlandshetter.

– Og så ser jeg at han ene har øks i hånden. Da tenkte jeg at dette ikke kunne være noe annet enn ran, forteller Saastad til Åsted Norge.

Begynte å hugge med øks

Lynraskt løper urmakeren ned i førsteetasje og mot inngangsdøren. Overvåkingsvideoen fra lokalet viser hvordan Saastad og ranerne når frem nesten helt likt. Den ansatte ved disken flykter ut på bakrommet og sikrer at politiet blir varslet.

TETT PÅ: Avstanden var ikke stor mellom urmaker Saastad og ranerne. Foto: Martin Vadet/Åsted Norge

Samtidig kaster urmakeren seg på døren for å holde ranerne ute. Så blir det hele enda mer dramatisk.

– Når ikke de greier å få meg vekk fra døra, ser jeg at han ene hever øksa og begynner å hogge, sier Saastad.

Ranerne slår mot glassdøren, men urmakeren nekter å gi seg.

– For hvert slag kjenner jeg at døren går inn. Det er jo bare noen centimeter fra hodet på deg... Så jeg var jo engstelig for at øksa skulle komme gjennom døra. Når slår den øksa i skallen på meg?

Plutselig gir ranerne opp og løper unna.

STAKK AV: Kioskeier og nabo til urmakerforretningen, Sten Thorstensen, fikk tatt dette bildet av ranerne da de løp vekk. Foto: Sten Thorstensen

Kioskeier Sten Thorstensen, som har blitt vitne til ransforsøket fra andre siden av krysset, følger etter og får tatt bilde av både ranerne og bilen deres idet de stikker av.

Tok opp jakten

Samtidig har også Saastad bestemt seg for å ta opp jakten.

– Det har stoppet en svart bil i gata. Det første jeg tenker er at den bilen er jeg bare nødt til å «kapre», forklarer urmakeren.

LA SEG PÅ HJUL: Urmakeren ville ikke la ranerne slippe unna og kjørte etter i bil. Foto: Martin Vadet/Åsted Norge

Han får lov av bileieren til å ta rattet, mens eieren setter seg i baksetet. Så legger Saastad seg på hjul etter ranerne gjennom Porsgrunn sentrum.

Jakten foregår i noen minutter, før ransbilen stopper brått.

– Da kommer den ene raneren ut med øksa i hånda og løper mot oss, sier urmakeren.

Saastad tør ikke annet enn å rygge unna. Ranerne får et forsprang og etter hvert forsvinner de.

RANSBILEN: Ranerne kjørte en liten, sort Peugeot med stjålne kjennemerker. Foto: Sten Thorstensen

Det er foreløpig ingen mistenkte i saken. Nå ønsker politiet tips for å få tatt de som står bak det brutale ransforsøket.

– Vi i politiet anser dette som en alvorlig straffesak. Hvis gjerningspersonene hadde kommet seg inn i forretningen kunne de fått med seg store verdier, og det er klart at hendelsen var skremmende for de som ble en ufrivillig del av den. Det er også bakgrunnen for at dette er en prioritert sak hos politiet, sier politiadvokat Malin Albertine Kristensen i Sør-Øst politidistrikt til Åsted Norge.

Ransbilen er en liten, sort Peugeot med kjennemerkene CF 53226. Politiet mener disse er stjålet fra en bil i Sigrid Undsets vei på Tveita i Oslo kvelden før.

Her er ruten ransbilen kjørte: Tordenskioldsgate – Winthergate – Kirkebakken – Øyekastvegen – Kulltangvegen – Frednesbrua. Så tar bilen til venstre ut på Drangedalsvegen. Siste sikre observasjon er på et overvåkingskamera på Frednesbrua kl. 10.19.50. I tillegg har vitner sett bilen kjøre videre på Svanvikvegen via Kilebygdveien og opp Høydalsvegen.

Den siste sikre observasjon av ransbilen er over Frednesbrua få minutter etter ransforsøket.

I tillegg har vitner fortalt at de har sett bilen kjøre via Kilebygda og opp Høydalsvegen i Skien.

Nå håper både politiet og urmakeren at tips fra publikum kan føre til at gjerningsmennene blir tatt.

– De kunne like gjerne hugget øksa i meg. Det blir bare mer og mer brutalt det de gjør, og de skyr ingen ting, sier Saastad, som erkjenner at han ble revet med under ransforsøket.

– Når som jeg har fått adrenalinet og pulsen ned på normalnivå, så er jeg jo glad for at det stoppet der det stoppet. Det å hive seg inn i en bil og følge etter er vel kanskje ikke det smarteste man gjør. Det er i hvert fall ikke etter boka...