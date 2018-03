Larviks suksesstrener har vært på utgående kontrakt denne sesongen. Moen var i vinter tydelig skuffet over at han ikke fikk fortsette i klubben han har vært tilknyttet siden 1997.

Det var tilsynelatende ikke vanskelig for 53-åringen å skaffe seg ny jobb.

Siófok er en klubb som satser hardt for å nå Europatoppen og med ny hall og rykter om en jakt på spillere i verdenstoppen tror TV 2s håndballekspert at dette blir en spennende utfordring.

– Dette er veldig spennende! Har vært i Larvik i så lang tid og med den suksessen de har hatt Europa har han et veldig godt navn. Dette er en klubb som satser mot Europatoppen og det er en fjær i hatten for Tor Odvar Moen å få en slik jobb, sier Svele

Siófok jobber for å befeste seg som Ungarns nest beste lag bak Györ, og med det ha sluttrunden i Champions League som et naturlig mål. Svele har allerede fanget opp signaler om at den sportslige satsingen blir betydelig.

– Ryktene sier spillere som kroatiske Andrea Penezić og russiske Tatyana Khmyrova kan være på vei til klubben. Det er verdensklassespillere og betyr at Moen fort kan ende opp med å få et meget godt lag. Bedre enn det han trener i dag, tror Bent Svele.

TV 2 har vært i kontakt med Tor Odvar Moen. Han ønsker ikke å kommentere saken.