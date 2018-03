Det er selskapet som arrangerte sykkel-VM og folkefesten i Bergen høsten 2017 som blir slått konkurs av selskapet Interspons.

– Forholdene for konkurs er til stede, sa dommer Reidar Mowatt under rettsmøtet i Bergen tingrett.

Videre ble det redegjort for at det per nå er 17,4 millioner beholdning i selskapet. Momskompensasjon er ikke tatt med i dette regnskapet, men det forutsetter at selskapet er i drift. 3,2 millioner går dermed automatisk tapt.

– Det vil bli åpnet konkurs, bekreftet rettens dommer Mowatt videre.

Styreleder i Bergen 2017, Mona Hellesnes, beklager situasjonen som har oppstått.

– Vi synes det er veldig beklagelig at Interspons, som skulle bidra til inntektene, går til dette skrittet allerede nå, sa hun.

Bergen 2017 skylder Interspons 1.768.909 kroner.

– Det er ingen tvil om at vilkår for konkurs forekommer, sa Interspons advokat, Sølve Herdal, i retten.

Over 80 kreditorer har meldt krav mot Bergen 2017 AS. Kravene utgjør totalt mellom 70 og 80 millioner kroner.

Nylig måtte et eventbyrå som hadde flere millioner utestående hos arrangøren, slå seg selv konkurs.

Sykkel-VM i Bergen er hovedårsaken til underskuddet i Norges Cykleforbund, som i fjor ble langt verre enn antatt. Konsernregnskapet for 2017 viser et tap på 35,4 millioner kroner.