Lørdag fikk Egil Isdal hjertet i halsen da han kjørte hjem til Stord fra Kaupanger. Etter å ha stoppet og kjøpt en kaffe på Vinje, satt han seg i bilen for å kjøre det siste strekket. I en sving, der Isdal holdt rundt 70 km/t, møtte han to biler, side om side.

Det var kun Egils lynraske reaksjon forhindret at det gikk skikkelig galt.

– Jeg tenkte bare at «nå smeller det», og la meg helt ut. Det var over på godt og vel et sekund, så det gikk veldig fort. Jeg trodde jeg skulle få den store skjelven, men den kom ikke, sier Isdal til TV 2.

– Heftig å se det fra begge sider

Situasjonen ble fanget opp på Isdals dashboard-kamera, og han la ut videoen på Facebook med teksten «En idiot på E16 i dag. Burde vel blitt fotgjenger».

Etter en stund fikk han melding fra en bekjent, som sendte en annen video der det også holder på å gå galt.

– «Det er visst flere idioter som er ute og kjører», skrev hun. Så ser jeg at det er jo samme bilen. Så det var litt heftig, å se det fra begge sider.

– Ventet på at noe kom til å skje

TV 2 har vært i kontakt med paret som la ut nesten-ulykken fra den andre vinkelen. De kom kjørende bak leiebilen som holdt på å kollidere med Isdal, og hadde allerede lagt merke til bilføreren som kjørte svært aggressivt.

– Den kjørte forbi oss i svært høy hastighet litt tidligere, Men han kjørte nok innom Voss, for litt senere kom han bak oss igjen og kjørte forbi på nytt. Da tok vi opp kamera og bestemte oss for å filme. Vi bare ventet på at noe kom til å skje, sier mannen til TV 2.

Paret ønsker ikke å stå fram i media med navn, men gir TV 2 tillatelse til å bruke videoen.

– Det er dessverre ikke noe engangstilfelle dette her. Vi har sett mye stygg kjøring på denne veistrekningen flere ganger.

Kjøpte blomster til kona

Isdal rakk ikke å tenke så mye mens det skjedde, men heldigvis rakk han å svinge helt ut på siden av veien slik at bilene ikke kræsjet.

På vei hjem stoppet han også og kjøpte blomster til kona, fordi han overlevde det hele, og ikke kom hjem i en kiste.

– Hun liker så godt å få blomster, og jeg kan ikke bare kjøpe når jeg har dårlig samvittighet, sier Isdal.