Alexander Sørloth får en ny mulighet til å score sitt første Premier League-mål når Crystal Palace tar imot Liverpool lørdag

Sørloth og hans lag ligger to poeng over nedrykksstreken når sju kamper gjenstår, noe som betyr at timingen for å tegne seg på scoringslisten i Premier League neppe kan bli noe særlig bedre for Norges ferskeste englandsproff.

22-åringen har siden overgangen på deadline day spilt fire kamper, og fullført kampene hver gang, og var svært nære jomfruscoringen da han både traff stolpen og fikk et mål feilaktig annullert forrige gang han var i aksjon i bortekampen mot Chelsea 12. mars.

– Du har startet bra spillemessig, men hvor lenge kan du lene deg på det når målene uteblir?

– Det er vanskelig å si. Det virker som om fansen har en del tålmodighet med tanke på det. Så lenge du gir 100 prosent, så bryr de seg lite om det. Selvfølgelig skal målene komme, og jeg scoret et mål mot Chelsea som etter min mening burde vært godkjent. Jeg får ta med meg det, og satse på at målene kommer, sier Sørloth til TV 2.

Sørloth selv: – Man er spiss for en grunn

360 målløse minutter uten tellende scoring, i kombinasjon med fire strake tap, betyr uansett at Sørloth allerede nå har forbigått flesteparten av de andre norske spissene som har scoret mål i Premier League-historien hva gjelder antall minutter spilt før første scoring.

– Man er spiss for en grunn, og det er at man er god til å score mål. Målsettingen er å få scoret et mål tidligst mulig, og at vi også vinner kamper. Vi er nødt til å begynne å vinne kamper, sier Sørloth.

Fjørtoft brukte 21 kamper: – Jeg begynte å tvile

Av de 36 nordmennene som har scoret Premier League-mål, er tolv det Premier Leagues egne hjemmesider kategoriserer som angrepsspillere. Kun Joshua King og Jan Åge Fjørtoft gikk lengre tid før de scoret sitt første på engelsk fotballs øverste nivå enn det som vil være faktum for Sørloth. King spilte 516 minutter fordelt på elleve kamper for Bournemouth før Premier League-scoringen kom høsten 2015, mens Fjørtoft brukte hele 933 minutter fordelt på 21 kamper før han scoret sitt første i divisjonen for Swindon i 93/94-sesongen.

– Jeg var litt uheldig. Jeg klarte å få en liten kilevink i beinet i den første kampen min, og så spilte jeg videre halvskadet. Man vil jo egentlig bare spille videre, men da kom jeg inn i en vond sirkel. Nå sier ikke jeg at Alexander Sørloth gjør det, men for meg ble det da slik at jeg traff stangen, keeperen reddet på spektakulært vis og så videre. Det som skjedde da var at jeg begynte å tvile, og tenke at «kanskje min måte å spille på gjør at man ikke klarer å score mål her?», forteller Fjørtoft til TV 2 Sporten.

Han ble hentet til Premier League som en profilert målscorer fra østerriksk liga, men målformen fra Rapid Wien-dagene lot vente på seg på balløyen. Fjørtofts Swindon klarte ikke å vinne noen av de første 16 kampene sine i Premier League, og det som skulle være spydspissen i laget bekrefter at han begynte å bli usikker på om han passet inn i sitt nye hjemland.

LITE FLYVING I STARTEN: Jan Åge Fjørtofts legendariske feiring måtte vente på seg på engelsk jord. Foto: Calax Photo News

– Jeg kom fra Østerrike, som var annerledes enn England, og da begynte jeg å tenke på om det krevde noe annet. Jeg begynte å gjøre kompromisser med min egen spillestil, men det gjorde bare vondt verre. Jeg kom inn i et dårlig spor, og det gjorde noe med selvtilliten. Og som fotballspiller er man helt avhengig av å ha selvtillit for å lykkes, sier han.

Nære Norge-retur: – Måtte redde VM-plassen

Den nåværende Viasat-ekspert- og programlederen forteller at oppholdet i Premier League var nær ved å bli mye kortere enn planlagt. VM-sluttspillet i USA i 1994 stod nemlig i fare om han ikke fikk spilletid og ikke scoret mål på klubblagnivå, og etter å ha startet ti av de første 14 Premier League-kampene, mistet han startplassen i Swindon-laget i begynnelsen av november.

– Det gikk så langt at jeg nesten var på vei tilbake til Norge på utlån, for jeg måtte jo redde VM-plassen. Jeg ble satt ut av laget, og så ble det noen innhopp i ny og ne. Jeg pleier jo å si - når jeg holder foredrag - at også jeg i løpet av karrieren min hadde en periode der jeg ikke scoret mål, og at det var «de verste 30 minuttene i mitt liv». Så det er litt dumt at dere ødelegger imaget mitt nå, ler Fjørtoft i dag.

Men den elegante spissen fikk le sist også i sin karriere som spiller i engelsk fotballs øverste divisjon. I i en omkamp i FA-cupen 18. januar skulle det nemlig endelig løsne.

– Jeg fikk sjansen i en cupkamp igjen, der vi spilte mot Ipswich. I starten var det samme greien, og jeg hadde sjanser som jeg bommet på og tenkte «går det an?». Men så fikk jeg en sjanse på slutten, som jeg satte i mål, og det var en fantastisk følelse, forteller 51-åringen.

FIKK DET TIL TIL SLUTT: Jan Åge Fjørtoft ble etter hvert toppscorer i Swindon i sin første sesong. Foto: Calyx Photo News

– Etter det første målet så eksploderte det

Fire dager senere møtte Swindon så Tottenham i Premier League, som endte med 2-1-seier og nok en Fjørtoft-scoring. Korken på ketchupflasken var av for alvor. I den neste kampen ble det hat trick mot Coventry - etter en opptreden der den respekterte avisen The Independent leverte følgende treffende avsnitt i sine spalter: "They will have been singing in the fjords of Norway last night, not because the Winter Olympics are about to start, but because Jan Age Fjortoft cannot stop scoring goals".

– I den kampen mot Tottenham satt det første Premier League-målet, og etter det så eksploderte det. Men der jeg i starten fikk spørsmål om hvorfor jeg ikke hadde scoret, så kunne jeg ikke svare på hvorfor, og da det løsnet, så kunne jeg ikke svare på hvorfor jeg scoret, forteller Fjørtoft i dag.

Totalt scoret han tolv ligamål for Swindon i perioden fra slutten av januar og frem til sesongslutt, og selv om det ikke var nok til å redde plassen i divisjonen for laget, hadde Fjørtoft bevist nok til at andre klubber i landet visste at han var en målscorer å stole på. Den påfølgende sesongen fortsatte scoringene å renne inn på nivå to, og med 25 scoringer på bok allerede i mars 1995, hentet Middlesbrough ‹Fjøra› til et lag som rykket opp og gjorde seg klare for tilværelsen i øverste divisjon den kommende sesongen.

– Han er hentet dit fordi en Premier League-klubb har tro på ham

To sesonger i Boro og en i Barnsley på øverste nivå, betød totalt 25 mål på 84 Premier League-kamper for Fjørtoft, som nå både tror og håper at Alexander Sørloth får en betydelig kortere reise før mål nummer én sitter i Premier League.

– Det er viktig å presisere at dette var min historie. Sørloth har ikke det samme utgangspunktet, og han har en fornuftig trener som kommer til å fortelle ham at her er det bare å «keep going». Det handler bare om å få det målet. Det er mange spisser der ute, bedre enn meg også, som har hatt tørkeperioder. Så det der kommer Alexander fint til å løse.

– I den grad jeg kan gi noe råd, så er det bare å fortsette å være seg selv. Han er hentet dit fordi en Premier League-klubb har tro på ham, og de er sikre på at han har nivået inne. Det betyr at du er en veldig god fotballspiller. Selv begynte jeg å tvile på meg selv, men nøkkelen er bare å fortsette, avslutter, Jan Åge Fjørtoft til TV 2 Sporten.

Fjørtoft er i særklasse den som har gått lengst uten å score av norske spisser i Premier League. Joshua King scoret til sammenligning ikke før i sin 11. kamp i ligaen for Bournemouth, men i løpet av hans første ti kamper fikk han heller aldri spille 90 minutter.

Les også: TV 2s sak da King scoret sitt første i Premier League

Lund scoret i debuten: – En befrielse

I motsatt ende av skalaen finner vi Adama Diomande (Hull), Ole Gunnar Solskjær (Manchester United), Tore André Flo (Chelsea) og Andreas Lund (Wimbledon), som alle scoret i sin Premier League-debut. Sistnevnte ble kastet til ulvene av daværende Wimbledon-manager Drillo borte mot Chelsea i februar 2000, og svarte med å sende sitt lag i ledelsen drøye kvarteret før slutt.

– Det var selvsagt veldig gøy å få scoret det første målet. Det er alltid en befrielse, spesielt for en ny klubb. Det at en gjør det i debuten er jo ekstra gøy. Dessverre var vi så uheldige at vi tapte. Vi tok jo ledelsen da det var 15 minutter igjen, men så tapte vi 1-3. Det gir en annerledes demper på gleden sånn sett, forteller Lund til TV 2 Sporten.

SKREV UNDER FOR WIMBLEDON: Andreas Lund var en populær mann da han signerte for «norske» Wimbledon og Egil Olsen for 18 år siden. Foto: Madland, Håvard/Scanpix

I tillegg til de allerede nevnte fire spissene, har også Frank Strandli (som Premier League ikke karakteriserer som angriper på sine sider) og Øyvind Leonhardsen scoret i sin Premier League-debut. Totalt har 64 nordmenn spilt i ligaen, hvilket betyr at Lund tilhører en eksklusiv gruppe på under ti prosent hva gjelder nordmenn som fant veien til nettet i første forsøk. Den sympatiske sørlendingen forteller TV 2 Sporten om hvordan hans første mål ble ekspedert.

– Jeg husker at det kom et innlegg fra venstresiden. Carl Cort fikk dempet ballen og headet den tilbake til meg. Jeg stod på femmeter og fikk dempet den og satt den i mål. Det var en stor og god følelse, forteller han.

Se oversikt over alle nordmenn med spilletid i Premier League i denne saken fra februar, der Alexander Sørloth for første gang var med i troppen for Palace.

– Scoringer er alfa omega. Det er det du blir målt på som spiss​

Lund fikk aldri noen stor karriere i England, og en karriere som dessverre endte så altfor tidlig på grunn av en alvorlig kneskade. Scoringen i debuten kan imidlertid ingen ta fra ham.

– En skulle gjerne ha fått lov å holdt på lengre, men jeg var så heldig å få lov til å oppleve det. Det å score mål betyr veldig mye for en spiss uansett. Ved å få hull på byllen, får man senket skuldrene. Så kommer det mer naturlig etter hvert. Det er alfa omega. Det er det du blir målt på som spiss, sier 42-åringen.

Lund har returnert til hjembyen Kristiansand, og følger derfra Premier League via TV-skjermene. Foreløpig mener han Alexander Sørloth har prestert godt i hans gamle hjemby London.

– Han har jo imponert veldig utenom det å få satt den i mål. Så det er vel bare marginer om å gjøre. Han får smøre seg med tålmodighet. Når det først løsner, så tror jeg det kan løsne veldig. Han er virkelig en som både passer inn og som har de kvalitetene som skal til for å lykkes. Vi får bare håpe de bruker ham på riktig måte. Nå har han jo også vært et oppspillspunkt, men så lenge han kommer til å være mye inne i boksen så vil det også bli mål, sier Lund til TV 2 Sporten.

Østenstad: – Viktig å få bekreftet overfor seg selv at du er på et nivå som du har inne

En annen nordmann som regjerte på 90-tallet var Egil Østenstad, som med sine 29 mål i Premier League er den 7. mestscorende nordmannen, og den 5. mestscorende norske spissen, i Premier League-historien. Etter overgangen fra Viking til Southampton i 1996, kom Østenstads første mål i hans kamp nummer tre for klubben, den andre fra start. Han scoret like så greit også tre ganger (i ettertid nedjustert til to) i en utrolig 6-3-triumf over Manchester United på ærverdige The Dell.

– For min del, og det vil jeg tro gjelder for alle, så var det veldig viktig å få det første målet og komme godt i gang. Det er ekstremt viktig slik at man på en måte får bekreftet status i klubben, men også at man får bekreftet overfor seg selv at du er på et nivå som du har inne, sier Østenstad til TV 2 Sporten i dag.

Hans drømmestart gjorde at han fikk fansen på sin side fra start av i England, og han nevner også det psykologiske spillet som slår inn når en fotballspillers viktigste jobb er å sette ballen i nettet.

– For spisser er det ganske brutalt, for da teller du mål. Jo lengre tid det tar uten at det første målet kommer, desto mer trøkk blir det. Og desto vanskeligere blir det også å få det målet. Så for min egne del var det veldig godt å få det unnagjort, forteller mannen som spilte Premier League-fotball fra 1996 til 2003.

– Tror ikke på at Sørloth ikke tenker på det

Sørloth har allerede møtt blant andre Manchester United, som Østenstad leverte sin jomfruscoring mot, og tidligere Southampton-, Manchester City- og Blackburn-spiss Østenstad har latt seg imponere.

– Jeg tror han har veldig gode forutsetninger for å lykkes over tid i den typen klubb som Crystal Palace er. Jeg synes han har kommet veldig godt ut av det spillemessig til nå. Det har nesten vært i overkant av hva en kan forvente. Men det vil nok være veldig godt å få det målet. Jeg er ganske trygg på at han har nivået inne, men da er det også godt å få den bekreftelsen i form av scoringer.

– Så det å få det første målet er absolutt noe man tenker på?

– Det vil jeg definitivt si, og hvis han sier noe annet, så tror jeg ikke på ham, sier Østenstad.

Iversen: – En liten lettelse å få det første målet

Steffen Iversen scoret sitt første Tottenham-mål i sin fjerde Premier League-kamp. Ett minutt ut i oppgjøret mot Southampton på White Hart Lane fant lysluggen veien til nettmaskene, og scoret også ett til i en 3-1-seier på Boxing day 1996.

– Jeg kjente på at det var en liten lettelse å få det første målet. Når du blir hentet dit som spiss, og fikk komme inn og fikk starte fra dag én, så var det viktig å komme i gang og begynne å score, sier den nåværende TV 2-eksperten.

FØRSTE MÅL: Her scorer Steffen Iversen sitt første Tottenham-mål, på White Hart Lane på selveste Boxing Day i 1996. Foto: Arnold Slater/NTB/AP

Iversen spilte sju sesonger for Tottenham og en sesong for Wolverhampton i Premier League, og scoret totalt 40 mål. Hans siste utenlandsopphold var faktisk i Sørloths klubb Palace, der han spilte Championship-fotball mellom 2010 og 2012. Nå håper han Norges ferskeste Premier League-spiss får hull på byllen.

– Når du er hentet inn som spiss, så er det viktig å komme i gang. Jo fortere, desto bedre. Han har vært ganske bra de kampene jeg har sett. Han hadde både en ball i nettet og en i stolpen mot Chelsea, så han har vært veldig nære. Men det er viktig å få i gang den første. Han har høy prislapp også, så da er det press på ham, sier Iversen.

NUMMER TO: Iversen besørget to av Tottenhams tre mål i juletriumfen i 1996. Foto: Arnold Slater/NTB/AP

– Han må komme seg på beina igjen og prøve å ballen i mål så fort som mulig

Det tidligere stjernespissen var selv også velkjent for sin tøffe innsats og oppofrende spillestil, men mener at det viktigste for en spiss i bunn og grunn må være å få ballen i mål. I sin egen periode i Palace scoret han i debuten, og tror fansen vil bemerke det om scoringene uteblir for ørnenes nye spiss.

– Etter hvert gjør de nok de. Det beste for ham er å få et mål så kjapt som mulig. Nå var han uheldig og ble skadet før forrige kamp, så han fikk ikke spilt den, så han må komme seg på beina igjen og prøve å ballen i mål så fort som mulig. De har jo også en Christian Benteke der som har lyst til å score mål, så det blir litt press på det å komme i gang og få det første, sier Iversen.

