Amerikanske Anne King (43) har gått til søksmål mot eksmannen Corey King etter at han i 2015 fikk henne arrestert etter at hun skrev et Facebook-innlegg om ham.

Torsdag skal en dommer avgjøre om den helt spesielle saken kommer opp for retten, melder CNN.

I innlegget klagde Georgia-kvinnen over at Corey nektet å hente smertestillende medikamenter til de syke barna de har sammen.

«Det øyeblikket når alle i huset har influensa og du spør barnas far om å hente mer Motrin og Tylenol til dem – ikke meg –, og han nekter», lød innlegget som fikk Corey til å rase.

Anne tilføyde at hun følte seg «overveldet».

SAKSØKT: Corey King jobber til vanlig i politiet, og han blir nå saksøkt av ekskona fordi hun blant annet mener han misbrukte makten sin. Foto: Politiet

Corey, som den gang jobbet som assisterende politisjef, og nå jobber som politibetjent, kontaktet Anne og ba henne slette innlegget.

Anne nektet.

I kommentarfeltet fikk Anne støtte fra venninnen Susan Hines, som skrev dette: «Gi meg en time, og sjekk postkassen din. Jeg henter det GLADELIG», i tillegg til å kalle ham «POS», som kan stå for «Piece Of Shit».

Dommeren ristet på hodet

Fem dager senere var både Anne og Susan hentet av politiet, kastet bak lås og slå og siktet for ærekrenkelse.

De to ble sittende i varetekt i fire timer, før de ble løslatt mot en kausjon på 1000 dollar, altså 7700 kroner, hver.

Under en høring få dager senere, ristet dommeren på hodet.

– Jeg vet ikke engang hvorfor vi er her, uttalte dommeren, før hun eller han avgjorde at siktelsene skulle frafalles.

Hat, forakt og latterliggjøring

I søksmålet kan man lese at Corey anmeldte Anne og Susan, for så å be kameraten Trey Burgamy, som jobber som etterforsker i politiet, om å utstedte en arrestordre på grunn av «nedsettende uttalelser».

I arrestordren hevdet Corey at ekskona med viten og vilje ønsket å ærekrenke ham:

«Personen har, uten privilegiet til å gjøre det, og med den hensikt å ærekrenke en annen, kommunisere falske påstander for å oppfordre en levende person til å bli utsatt for hat, forakt eller latterliggjøring, og for å fremprovosere bråk».

I søksmålet kan man lese at Corey King lente seg på en utdatert lov i Georgia for å kunne ta ekskona.

Ifølge en resolusjon fra høyesterett i Georgia i 1982, er det å sikte noen for ærekrenkelse i strid med grunnloven.

– Vi føler at vi har en sterk sak fordi loven King ble arrestert for å ha brutt, ble erklært grunnlovsstridig for 30 år siden, sier Anne Kings advokat Ken Hodges til nettstedet.

Ut mot maktmisbruk

Advokat Hodges sier at han håper at saken kommer opp for retten, og at myndighetene slår hardt ned på denne type maktmisbruk.

I søksmålet står det at Anne King ønsker oppreisning for skadene som er gjort, i tillegg til å få dekket alle sine juridiske utgifter.

– Det ironiske her er at hun ikke engang la ut noe nedsettende. Hun skrev bare at hun følte seg overveldet, sier advokaten.

Det har ikke lykkes CNN å komme i kontakt med Corey King, men tidligere har han uttalt dette ifølge nettstedet:

– Jeg føler ikke at fremstillingen av farskapet mitt var sant og i samsvar med det jeg gjør for barna mine og hva jeg har gjort for barna mine så lenge de har levd.