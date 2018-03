Ærverdige Rolls-Royce Silver Shadow er ikke akkurat den bilen det er laget flest ekstreme ombygginger av. Men det finnes noen unntak.

Nå er et av de mest forseggjorte prosjektene av en slik bil til salgs, i Norge!

Her snakker vi strøken 1974-modell. Sjåføren (sikkert James, et eller annet) som kjørte denne bilen i hine hårde dager vil nok ikke kjenne den igjen. Men han ville garantert satt pris på hvor mye innsats som er lagt ned i detaljene.

Her er en av verdens dyreste biler på test – i Norge

– Aldri opplevd maken

På fire dager er det blitt over 50.000 visninger av annonsen på dragster-Rollsen som er til salgs hos TJ Auto på Hadeland.

– Ja, det er helt rått. Har aldri opplevd maken til respons. Det er en kamerat i Finland som står bak prosjektet, og det er et ekstremt bygg, forteller Tony Andre Johansen i TJ Auto.

Planen var opprinnelig å ta den med til USA for å selge den. Men så valgte man altså å lufte den i Norge først.

Brukt Rolls-Royce: Det trenger ikke koste en formue

Her står den i all sin prakt. Trolig verdens mest strøkne dragrace-klare Rolls-Royce Silver Shadow.

Håper den blir i Norge

– Jeg synes jo virkelig det hadde vært stas om man klarte å beholde denne bilen i Norge. Dette er en bil for de som vil ha noe absolutt ingen andre har. Den har faktisk ikke har vært på så mange utstillinger heller, så mange har ikke fått sett den. Men de gangene den har vært det, så har den plukket premier!

Det har tikket inn med mailer jevnt og trutt siden annonsen ble publisert.

Prisantydningen er 890.000 kroner.

Unik Rolls-Royce dukket opp på låve i Molde

Mest mulig original

– De svært få andre som har bygget om Rolls-Royce til dragster, har fokusert mest på at den skal være raskest mulig på bane. I dette tilfellet er det mer showroom-faktor. Det betyr et vanvittig fokus på detaljer. Blant annet er den lakkert med to forskjellige rødfarger, en metalikk og en perlemor. Det gir en helt spesiell effekt og dybde i sollys. Hele eksteriøret er mest mulig originalt og dønn strøkent. Innvendig er det også lagt stor vekt på å beholde det som kunne beholdes av originale deler, og gjøre alt annet så rent og pent som mulig, sier Johansen.

Dette skal bli to av verdens mest eksklusive stoler

To bakseter i formsydd skinn og egen holder for champagneflasken og stettglass hører naturligvis med når man skal på dragrace i en Rolls-Royce.

Håndlaget

Innvendig er det meste håndlaget. Det er fire (!) skikkelige komfortstoler i skinn – og egen holder til champagneflaske og stettglass i midtkonsollen bak. Ingen av delene er heeelt typisk utstyr i en dragster.



Joda, denne bilen har nok krefter til å flytte seg ganske greit ...

Under, og til dels over panseret, sitter det en 462ci GM V8-motor som skaper et heftig lydbilde og et potent fraspark.

– Den kan brukes på bane, men er altså egentlig mer en utstillingsbil. Derfor er det ikke hentet mest mulig effekt ut av motoren. Men det er heftige greier likevel.

Klikk her for å se hele annonsen

Interesse fra USA

– Har du noen potensielle kjøpere så langt?

– De mange mailene vi har fått så langt er mest fra folk som synes bilen er helt rå. Men har faktisk fått flere henvendelser fra USA, der markedet for slike biler naturligvis er langt større. Så vi legger den nok på ebay snart.

Det betyr trolig at du bør være kjapt ute om bilen skal bli værende i Norge.

Så da er det bare å grave litt i lommeboka, folkens. Hvor ofte finner du egentlig en custombygget Rolls-Royce – klar til å brukes på dragrace-stripa, med egen champagneflaske-holder og med hengerfeste!?

Dette er sannsynligvis verdens dyreste bil