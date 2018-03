Nedbøren som kom opp fra sør søndag ødela starten på denne uken for mange på Sør- og Østlandet.

I innlandet er det kommet 15-20 centimeter snø, langs kysten gjorde regn som frøs på bakken veier og fortau glatte.

Ikke fortvil, nedbøren er på vei inn i Sverige.

På Vestlandet er solen i ferd med å bryte gjennom skyene, og i løpet av formiddagen gir nedbøren seg også på Sør- og Østlandet.

– Nord på Østlandet kommer det litt spredt snø også utover ettermiddagen, sier Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli.

Også i Møre og Romsdal og i Trøndelag fortsetter det å snø et stykke utover dagen. Møre og Romsdal får opphold fra i ettermidddag, Trøndelag fra i kveld,

Nedbørområdet går såpass langt nord før det forsvinner inn i Sverige, at også Nordland får litt snø i dag. Mest lengst sør.

NEDBØR frem til midnatt fredag

– Nord i Nordland er det fint nå i formiddag, men skyer til utover ettermiddagen og kommer litt snø lengst øst, sier Fagerli.

I Finnmark sørger et annet nedbørområde for snøvær, og vind opp i stiv kuling fra øst langs kysten. Finnmarksvidda og Troms slipper unna, her er mandag en fin dag.

Flott vær fra tirsdag

Tirsdag er nedbøren i sør forsvunnet inn i Sverige.

– Det ligger igjen noen skyer fra kysten av Agder og nordøstover mot Sverige, men bort sett fra det, får Sør-Norge sør for Stad og Dovre opphold og en god del sol, forteller Fagerli.

Vinden kan komme opp i stiv kuling fra nord langs kysen av Vestlandet, sterkest vind rundt Stad.

KALDT om natten, kjølig om dagen

Temperaturen er på vei opp i Sør-Norge, men klarværet har en pris.

– Det blir kaldt om natten, og selv om solen skinner om dagen klarer den ikke å få temperaturen skikkelig opp i løpet av dagen, forteller Fagerli.

Nattefrosten gir oss en utfordring til i sør.

Det ligger snø langt ned i lavlandet, og smeltevann som renner ut over veier og fortau og dagen, fryser til is i løpet av natten.

Du må derfor fortsatt være forberedt på at det er glatt om morgenen.

Solen titter frem i Midt-Norge også, men nord i Trøndelag kommer det inn litt spredt snø og sludd til kvelden.

Lengst øst i Troms og Nordland kommer det litt snø av og til, og de går noen snøbyger langs kysten av Finnmark.

– Ellers blir det opphold og mye sol i nord, og bare en bris mellom nord og øst. Unntaket er nord i Finnmark, som får stiv kuling først på dagen, sier Fagerli.

Heller ikke Nord-Norge får store endringer i temperaturene.

To fine dager

Vi kan takke et høytrykk for finværet.

– Det bygger seg opp fra nord, og blir etter hvert liggende solid plantet over Sør-Norge, forteller Fagerli.

Onsdag går det enkelte byger lengst nord og øst i Finnmark, og en og annen byge kan stryke langs kysten sørover til Lofoten. Ellers blir det sol og fint i Nord-Norge onsdag.

– Et nedbørområde i Nordsjøen gjør at det kommer noen skyer inn mot Vestlandet, med det blir opphold og mye sol både her og i resten av Sør-Norge onsdag, sier Fagerli.

Torsdag blir flott i Nord-Norge. En og annen byge nord i Finnmark, ellers sol og lite vind.

Sør-Norge får heller ikke nedbør, men litt flere skyer enn på onsdag. Og vinden øker på.

– Lavtrykk sør for oss presser seg mot høytrykket, og gjør at det kan blåse opp i stiv og sterk kuling langs kysten av Sørlandet og sør på Vestlandet, forklarer Fagerli.

Nedbør i nord, sol i sør

Høytrykket går sørover, og fredag klarer et lavtrykk nordvest i Norskehavet å sende et nedbørområde inn mot Nord-Norge.

– Det blir ganske skyet fra Salten og nordover. Foreløpig ser det ut til at Finnmark får det meste av nedbøren, men jeg blir ikke overrasket dersom de neste prognosene viser snø også i Troms, sier Fagerli.

Midt- og Sør-Norge ser ut til å få en fin fredag, opphold og mye sol.

– Det kan gå en og annen byge langs Sørlandskysten, men prognosene er usikre, sier Fagerli.

Det han er helt sikker på, er vinden.

– Stiv og kanskje sterk kuling fra øst langs kysten lengst sør, sier Fagerli.

Og det holder seg kaldt. Trøsten er at solen varmer godt, så du kan klare å få deg litt vårfølelse dersom du finner en lun krok i le for vinden.

Pollensesongen er i gang

Oretrær og hasselbusker nekter å la seg stoppe av lave temperaturer. De følger lyset, og er såvidt begynt å sende pollen ut i luften.

I dag er det varslet spredning langs kysten av Vestlandet. Tirsdag må du være forberedt på pollenspredning også langs kysten av Sørlandet.

Under finner du oppdatert pollenvarsel, og gode råd.