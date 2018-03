Mandag morgen saneres en leilighet i Nattlandsområdet i Bergen.

Dette skjer etter at det i slutten av februar ble funnet kastrobønner i en bolig, som består av flere boenheter.

Hele bygget ble da plombert og stengt av, og leiligheten må saneres før noen kan bo der igjen.

Giftig

Olje fra kastrobønner kan brukes til å fremstille det giftige stoffet ricin. Giftstoffet kan føre til organsvikt og indre blødninger.

I tillegg til bønnene, ble det funnet ricin i leiligheten.

Det er etat for helsetjenester i Bergen kommune som har ansvaret for saneringen av leiligheten.

– I leiligheten bak her er det påvist giftstoffet ricin, og det blir en stor jobb å vaske ned og ta ned alt som er inne der, sier innsatsleder Ole Marius Røttingen.

Alt brennes

På plass i boligområdet er sivilforsvaret, saneringsselskap og politiet.

– Bønnene som blir brukt her er lovlig vare, men ricin er giftig og potensielt dødelig, sier Røttingen.

Politiet mistenker ikke noe kriminelt, selv om de ikke er helt sikre på hvorfor giftstoffet ble funnte.

– Vi har en god dialog med mannen som har fremstilt stoffet, sier han.

Saneringen av leiligheten medfører ikke noen fare for andre enn de som beveger seg inne i leiligheten.

– Det som er farlig er at det kanskje er rester av ricin i leiligheten, så de som skal inn der bruker beskyttelsesutstyr, men for andre i nærheten her utgjør ikke dette noen fare, sier han.

Innsatslederen sier det er sjeldent man finner ricin i Norge.

– Veggene blir stående igjen, alt som er løst blir tatt ned. Alt som tas ut blir rengjort og så brent, sier innsatslederen.