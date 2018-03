«Hei Tesla-fører! Vi har avmerket p-plasser for HC i Kongsberg skisenter. Vi ber om forståelse for disse skiltene!».

Slik starter innlegget som i helgen har gått sin seiersgang på Facebook.

Kongsberg skisenter langer ut mot en Tesla-eier som lørdag tok seg til rette på en parkeringsplass for handikappede like ved skisenteret.

Det førte til at en ti år gammel gutt fikk problemer med å komme seg i alpinanlegget.

«I dag skulle en ti år gammel gutt i bakken, men en Tesla sto i veien. Vi ber om forståelse og ber om att andre ikke parkerer på avmerkede HC-PLASSER! (vi har unnlatt og legge ut bilde av ditt skiltnummer)», fortsettes innlegget.

Det er daglig leder av Kongsberg skisenter, Halvor Jamtveit, som la ut innlegget etter at ansatte i alpinanlegget oppdaget bilen like før stengetid.

– Dette har skjedd før, og nå tenkte jeg at det var på tide å legge det ut på Facebook for å fortelle at det ikke er ok å ta handikapparkeringen fra de som trenger plassen. Jeg visste ikke at vi skulle få så mye respons på innlegget, sier han til TV 2.

«Kødd» og «Idiot»

ALPINEIER: Halvor Jamtveit er daglig leder i Kongsberg skisenter. Foto: Privat

I Jamtveits innlegg er det lagt ved tre bilder, hvor man ser det godt synlige handikappskiltet. På et annet bilde ser man en koksgrå Tesla som står parkert på plassen. Noen har skrevet «KØDD» på panseret.

Det tredje bildet er et nærbilde av en lapp som er lagt i frontruta:

«Takk for at du gjør hverdagen litt lettere for en gutt på 10 år i rullestol. IDIOT».

«Det er vel typisk Tesla-sjåfør?»

Mange har kommentert Facebook-innlegget, og flere eiere av rullestolbiler langer ut mot feilparkeringen.

«Veldig trist for oss med stor rullestolbil og en sønn i rullestol som har veldig stort behov for sånne plasser. Flott at dere har slikt tilbud, ikke alle har det. En skam at de som overhodet ikke har behov for hc-plass bruke disse. Det gjelder overalt, manglende respekt!!!», skriver en kvinne.

En annen mener at det er «typisk Tesla-sjåfører» å gjøre slikt.

«Det er vel typisk Tesla-sjåfør? Bryr seg ikke om reglene siden de kjører el-bil. Veldig trist.... noen andre skulle sagt fra til dere med en gang å fått dere til å ringe Viking», skriver han.

En mann skriver at han reagerer på at Kongsberg skisenter har fokus på bilmerket, og skriver dette:

«Håpløs parkering av bileier, og enda mer håpløs vinkling av Kongsberg skisenter. Her blir det mer fokus på bilmerke, en det virkelige problemet. Lurer hva dere hadde skrevet hvis det sto en Mazda på hc-plassen?».

Til dette svarer Kongsberg skisenter dette på Facebook:

«Da ville vi skrevet: 'HEI MAZDA-FØRER!'».

Tenkte ikke over bilmerket

Halvor Jamtveit sier til TV 2 at det aldri var meningen å lange ut mot Tesla-eiere.

– Jeg visste ikke at Tesla skaper så mye engasjement blant folk. Jeg tenkte ikke over hvilket merke det var – jeg ville bare sette fokus på at det ikke er greit å stjele parkeringsplassen til handikappede. Mange funksjonshemmede har tatt kontakt med oss for å takke for at vi har satt fokus på dette, sier han.

Ordnet ny p-plass

Jamtveit sier at foreldrene til den funksjonshemmede tiåringen tok kontakt med skisenteret, og at det ble ordnet med parkering for dem.

– Vi fikk ordnet en parkeringsplass til dem like ved skisenteret, så gutten fikk seg en fin dag i bakken, sier han.