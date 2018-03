Se Ødegaards vakre scoring fra søndag i sportsnyhetene i videovinduet øverst!

Tirsdag skal Lars Lagerbäck annonsere Norges landslagstropp til de TV 2-sendte privatlandskampene mot Australia og Albania senere denne måneden.

En av dem som det alltid er diskusjoner, meninger og spørsmål rundt er Martin Ødegaard, og etter 19-åringens vakre scoring mot Ajax i søndagens nederlandske æresdivisjonsrunde, ble hans navn igjen tema under TV 2s FotballXtra-sending.

– Ville du ha tatt med Martin Ødegaard hvis du var Lars Lagerbäck? spurte programleder Marius Skjelbæk.

– Det er så vanskelig å si. Nå har han nettopp scoret et mål, og da blir det selvfølgelig lagt merke til. Men ser en hele sesongen hans i ett, så bidrar han med for lite «poeng». Han har for få målgivende, han scorer for lite mål. Han ville ikke vært den første jeg skrev ned på blokken, nei, sa Steffen Iversen.

Mathisen: – Han er fortsatt bare tenåring, så vi har god tid

Ødegaard står med to mål og en målgivende på 22 kamper fra start i nederlandsk fotballs øverste divisjon. TV 2s nye fotballekspert Iversen fikk også medhold av Jesper Mathisen, som sprudlet med sine synspunkter på både norsk og internasjonal fotball i søndagens sesongpremiere av FotballXtra.

– Jeg er helt enig med Steffen. Ødegaard har ikke vært stabilt god i Heerenveen. Vi hadde håpet at han skulle dominere mye, mye mer enn det han har gjort. Han scorer en perle borte mot Ajax. Han har det fortsatt i seg, og han kommer til å bli en kjempegod fotballspiller. Men han er fortsatt bare tenåring, så vi har god tid med Ødegaard, sa Mathisen.

Han er selv usikker på hvilke spillere Lagerbäck annonserer tirsdag, og spår fremdeles en viss form for eksperimentering når det gjelder laguttak.

– Dette er en av de siste mulighetene til å teste ut ting før Nations League i høst. Du tenker kanskje at Albania og Australia ikke er kamper Lagerbäck vil toppe laget. Dette er muligens siste sjansen han vil bruke til å utforske litt av de spillerne han har hatt innom, sa Mathisen.

To stoppere spilte 90 minutter

TV 2s fotballekspert gledet seg også over at to norske midtstoppere gjorde det bra på internasjonal arena i helgen. Både hans tidligere lagkamerat Kristoffer Ajer i Celtic og eks-Sarpsborg 08-spiller Sigurd Rosted i Gent spilte nemlig 90 minutter i tøffe bortetriumfer mot henholdsvis Rangers og Genk.

– Kristoffer Ajer var igjen god mot Celtic, som spilte med ti mann i en halvtime i Old Firm mot Rangers, men vant 3-2. Sigurd Rosted var med på å vinne en meget viktig kamp i Belgia. Både han og Ajer er nok sterke navn på stopperplass når Lagerbäck tar ut sin tropp tirsdag. Jeg blir veldig overrasket om ikke begge de to er med, sa Mathisen.

Svarene får vi tirsdag 13.00. Da tar Lars Lagerbäck ut troppen til kampene mot Australia (23. mars) og Australia (26. mars). Begge kampene ser du på TV 2 og TV 2 Sumo!

